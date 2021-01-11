В Краснодаре за половину суток произошло два ДТП с трамваем

На одной и той же улице Краснодара 10 и 11 января произошли две аварии с участием трамвая

Первое ДТП случилось 10 января в 19:10. Автомобиль Renault врезался в трамвай на улице Гоголя. В результате ДТП пострадавших не было, сотрудники полиции возбудили административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Утром 11 января, в 7:15, на пересечении Гоголя и Леваневского произошла еще одна авария с участием общественного транспорта. Трамвай № 8 столкнулся с легковушкой. Из-за ДТП остановились трамваи № 1, 4, 5, 8, 11 и 15, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ». Простой вагонов составил 16 минут. Редакция запросила комментарий у полиции и по этому происшествию, однако там сообщили, что информации о нем не поступало.

Как писали Юга.ру, 2 декабря в краевом центре пострадал водитель, машина которого вылетела на рельсы и врезалась в трамвай. А 30 декабря на улице Колхозной «Газель» снесла дверь трамвая.