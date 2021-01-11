Банк «Центр-инвест» обновил кредитные условия для медработников

Партнерский Ростовская область

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С 11 января 2021 года банк «Центр-инвест» вводит специальные кредитные условия для сотрудников сферы здравоохранения

Теперь врачи, медсестры и медбратья могут рефинансировать потребительский, ипотечный или автокредит другого банка на льготных условиях и снизить ставку по уже действующим кредитным договорам в банке «Центр-инвест».

В пресс-службе банка подчеркнули, что акция отвечает на инициативу губернатора Ростовской области Василия Голубева о поддержке медработников от бизнес-сообщества. При этом программа действует во всех регионах присутствия банка; в ЮФО это Краснодарский и Ставропольский край и Волгоградская область. 

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Снижение процентной ставки по действующим кредитным договорам для медработников составит 0,5% годовых. Скидка по программам рефинансирования также составит 0,5% годовых от базовых условий. Условия по снижению ставки и рефинансированию будут действовать в течение 2021 года, но не распространяются на кредитные договоры, оформленные в рамках госпрограмм поддержки молодых семей с детьми, «Ипотека 6%» и «Сельская ипотека».

Акция рассчитана на медработников, определенных разделом № 1 приказа № 1183н Минздрава РФ от 20 декабря 2012 года.

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«Врачи защищают наше здоровье и помогают преодолеть трудности пандемии, рискуя своим здоровьем и благополучием. Банк «Центр-инвест» благодарен за героический труд и готов поддержать медработников в части исполнения кредитных обязательств, предлагая индивидуальные условия рефинансирования и снижение ставок по действующим кредитам», — сказала председатель правления ПАО КБ «Центр-инвест» Лидия Симонова.

Чтобы воспользоваться программой, надо заполнить заявку и предоставить документы.

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