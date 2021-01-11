Банк «Центр-инвест» обновил кредитные условия для медработников

С 11 января 2021 года банк «Центр-инвест» вводит специальные кредитные условия для сотрудников сферы здравоохранения

Теперь врачи, медсестры и медбратья могут рефинансировать потребительский, ипотечный или автокредит другого банка на льготных условиях и снизить ставку по уже действующим кредитным договорам в банке «Центр-инвест».



В пресс-службе банка подчеркнули, что акция отвечает на инициативу губернатора Ростовской области Василия Голубева о поддержке медработников от бизнес-сообщества. При этом программа действует во всех регионах присутствия банка; в ЮФО это Краснодарский и Ставропольский край и Волгоградская область.

Снижение процентной ставки по действующим кредитным договорам для медработников составит 0,5% годовых. Скидка по программам рефинансирования также составит 0,5% годовых от базовых условий. Условия по снижению ставки и рефинансированию будут действовать в течение 2021 года, но не распространяются на кредитные договоры, оформленные в рамках госпрограмм поддержки молодых семей с детьми, «Ипотека 6%» и «Сельская ипотека».



Акция рассчитана на медработников, определенных разделом № 1 приказа № 1183н Минздрава РФ от 20 декабря 2012 года.