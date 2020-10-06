«Центр-инвест» попал в топ-20 ипотечных банков страны по версии Дом.РФ

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Банк «Центр-инвест» занял 20 место по объему ипотечного портфеля в рейтинге банков РФ

Список представлен в аналитическом обзоре АО «Дом.рф». Целиком с ним можно ознакомиться на сайте общества

С начала 2020 года банк «Центр-инвест» выдал 4 281 ипотечных кредита на общую сумму 8,8 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля банка с начала года вырос на 4,2% и по состоянию на 1 сентября 2020-го составил 38 млрд рублей.

Четверть ипотечных сделок в банке «Центр-инвест» — это рефинансирование кредитов, оформленных в других банках. Минимальная ставка в банке «Центр-инвест», по которой можно рефинансировать ипотеку стороннего банка, составляет 7,5% годовых. Процедура рефинансирования проста и не занимает много времени, но дает ощутимые финансовые выгоды. Также большой приток клиентов по рефинансированию обусловлен тем, что в банке «Центр-инвест» отсутствуют скрытые комиссии и не требуется страхование по любым кредитным программам для населения.

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«В 2020 году на рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация: огромный выбор готовых вариантов и при этом очень низкий процент по ипотеке. Механизмы господдержки помогают семьям минимизировать затраты и сэкономить при покупке квартиры с помощью ипотечного кредита», — сказал начальник управления розничного кредитования ПАО КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов.

Банк «Центр-инвест» активно участвует в многочисленных программах господдержки, в том числе — «Сельской» и «Семейной» ипотеке.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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