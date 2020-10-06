«Центр-инвест» попал в топ-20 ипотечных банков страны по версии Дом.РФ

Список представлен в аналитическом обзоре АО «Дом.рф». Целиком с ним можно ознакомиться на сайте общества.

С начала 2020 года банк «Центр-инвест» выдал 4 281 ипотечных кредита на общую сумму 8,8 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля банка с начала года вырос на 4,2% и по состоянию на 1 сентября 2020-го составил 38 млрд рублей.

Четверть ипотечных сделок в банке «Центр-инвест» — это рефинансирование кредитов, оформленных в других банках. Минимальная ставка в банке «Центр-инвест», по которой можно рефинансировать ипотеку стороннего банка, составляет 7,5% годовых. Процедура рефинансирования проста и не занимает много времени, но дает ощутимые финансовые выгоды. Также большой приток клиентов по рефинансированию обусловлен тем, что в банке «Центр-инвест» отсутствуют скрытые комиссии и не требуется страхование по любым кредитным программам для населения.