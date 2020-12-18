Топ-менеджер банка «Центр-инвест» заявил, что ESG-банкинг укрепит свои позиции в РФ
Председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков сообщил итоги и прогнозы развития ESG-банкинга в РФ
Под аббревиатурой ESG понимается комплекс трех качеств: забота об окружающей среде (англ. environment), социальная справедливость (англ. social justice) и корпоративное управление (англ. corporate governance).
В интервью finversia.ru профессор Высоков рассказал о глобальных и региональных подходах к созданию зеленой финансовой системы, принципах ответственного банкинга и устойчивого инвестирования. Он привел примеры реализации ESG-банкинга в РФ.
Высоков показал, какой ESG-путь прошел банк «Центр-инвест» за 2020 год. На примере банка, названного в 2020 году Euromoney «Лучшим банком Центральной и Восточной Европы» по корпоративной ответственности, Высоков описал преодоление кризисов, сохранение устойчивого роста финансовых показателей и соблюдение баланса рентабельности и рисков.
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В мировом финансовом сообществе растет интерес к вопросам экологической, социальной и управленческой ответственности. РФ и страны СНГ совсем недавно начали присоединяться к этому тренду. Например, первые «зеленые» облигации были выпущены в РФ в 2019 году — эмитентом стал банк «Центр-инвест». В декабре 2020 года «Центр-инвест» разместил второй «зеленый» выпуск на Московской бирже.
«Очевидно, что утверждение национальной таксономии (списка и индикаторов учитываемых экологических, социальных и управленческих рисков) приведет к трансформации романтики ESG-банкинга к рутинной отчетности, но, я уверен, российский ESG-банкинг сохранит свои конкурентные преимущества: креативность, мультиотчетность, ESG-рентабельность и диджитализацию», — заявил Высоков.
А в Сбере теперь можно выпить кофе:
Он убежден, что сегодня почти 2/3 банков страны понимают, что такое бизнес-модель ESG–банкинга. При этом годовой отчет составляют 100% банков, 50% отчитываются по корпоративной и социальной ответственности, а у 30% есть проекты зеленой экономики.
Полный текст интервью можно посмотреть здесь.
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