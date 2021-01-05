На Кубани за время пандемии от коронавируса умерли более 1 тыс. человек
В Краснодарском крае к 5 января зарегистрировали 1 тыс. 6 смертей от коронавируса
Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 184 новых случая COVID-19. В инфекционных госпиталях скончались 14 пациентов. Позже в региональном штабе уточнили, что у всех пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения.
Так, в больницах Краснодара за сутки скончались четыре человека. В краевой клинической болтнице № 1 умерли 60-летняя жительница Хадыженска и 63-летняя жительница Краснодара. Женщины страдали хронической болезнью почек.
В краевом госпитале ветеранов войн ушел из жизни 58-летний житель города. Сопутствующие диагнозы пациента — гипертония, сахарный диабет, ранее он перенес инсульт. В специализированной клинической инфекционной больнице медикам не удалось спасти 55-летнего жителя Северского района. У мужчины были гипертония, ишемия, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
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В Северской ЦРБ зафиксировали три летальных исхода. В госпитале скончались: 56-летняя жительница Кореновска с гипертонией, 81-летняя жительница Абинска и 62-летняя жительница Северского района. Пенсионерки страдали ишемией.
Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти двух пациентов с гипертонией. Там ушли из жизни 58-летний житель Тихорецка и 69-летний мужчина из Белоглинского района.
В больницах Сочи умерли два пациента. В инфекционной больнице № 2 скончалась 71-летняя местная жительница с гипертонией и сахарным диабетом. В горбольнице № 5 умер 69-летний житель курорта. Он страдал ишемией сердца и мозга, а также дисциркуляторной энцефалопатией.
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По одному летальному случаю зафиксировали также в Армавире, Лабинском и Крымском районах. В городской больнице Армавира умер 82-летний житель города с гипертонией. В Лабинской ЦРБ скончалась 94-летняя жительница Мостовского района. Пенсионерка страдала хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца. В Крымской ЦРБ умерла 83-летняя жительница района с гипертонией и желчнокаменной болезнью.
Всего за время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 28 тыс. 663 человек. За весь период в регионе скончались 1 тыс. 6 пациентов.
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