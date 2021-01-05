На Кубани за время пандемии от коронавируса умерли более 1 тыс. человек

В Краснодарском крае к 5 января зарегистрировали 1 тыс. 6 смертей от коронавируса

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 184 новых случая COVID-19. В инфекционных госпиталях скончались 14 пациентов. Позже в региональном штабе уточнили, что у всех пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения.

Так, в больницах Краснодара за сутки скончались четыре человека. В краевой клинической болтнице № 1 умерли 60-летняя жительница Хадыженска и 63-летняя жительница Краснодара. Женщины страдали хронической болезнью почек.

В краевом госпитале ветеранов войн ушел из жизни 58-летний житель города. Сопутствующие диагнозы пациента — гипертония, сахарный диабет, ранее он перенес инсульт. В специализированной клинической инфекционной больнице медикам не удалось спасти 55-летнего жителя Северского района. У мужчины были гипертония, ишемия, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).