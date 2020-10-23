В общественном транспорте Сочи и Новороссийска 1 ноября подорожает проезд. А в Краснодаре?

22 октября стало известно, что в ноябре в Сочи и Новороссийске изменятся цены на проезд

Сочи

В инстаграме департамента транспорта мэрии Сочи 22 октября напомнили, что на курорте, как и в других городах России, действует два вида тарификации. Согласно первому, цена регулируется местными властями. А второй вид предполагает, что стоимость проезда устанавливают сами перевозчики.

1 ноября стоимость проезда увеличится как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифу. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин 22 октября рассказал, что увеличение цены за проезд по регулируемому тарифу связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и страховку.

«Продолжается работа по обновлению подвижного состава. Затраты значительно увеличились на всех предприятиях независимо от их формы собственности», — отметил он.

Таким образом, с 1 ноября цены изменятся на следующих маршрутах: