В общественном транспорте Сочи и Новороссийска 1 ноября подорожает проезд. А в Краснодаре?
22 октября стало известно, что в ноябре в Сочи и Новороссийске изменятся цены на проезд
Сочи
В инстаграме департамента транспорта мэрии Сочи 22 октября напомнили, что на курорте, как и в других городах России, действует два вида тарификации. Согласно первому, цена регулируется местными властями. А второй вид предполагает, что стоимость проезда устанавливают сами перевозчики.
1 ноября стоимость проезда увеличится как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифу. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин 22 октября рассказал, что увеличение цены за проезд по регулируемому тарифу связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и страховку.
«Продолжается работа по обновлению подвижного состава. Затраты значительно увеличились на всех предприятиях независимо от их формы собственности», — отметил он.
Таким образом, с 1 ноября цены изменятся на следующих маршрутах:
- в автобусах с регулируемым тарифом № 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70 и 86 стоимость составит 26 рублей;
- на маршрутах № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98 придется платить еще больше — 28 рублей.
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Также изменится стоимость на пригородных маршрутах муниципального предприятия «Сочиавтотранс». Сейчас она составляет 2,86 рубля за пассажирокилометр. С 1 ноября за 1 км пассажир будет платить 3 рубля.
Новороссийск
С 1 ноября цены повысятся и в Новороссийске. Теперь за проезд нужно будет отдавать 28 рублей. На пригородных маршрутах цена за километр поднимется с 1,8 до 2 рублей.
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Председатель автотранспортного союза перевозчиков Причерноморья Сюзанна Абрамян 22 октября сообщила в инстаграме организации, что изменение цен связано с инфляцией: удорожанием стоимости запчастей и горюче-смазочных материалов. Также рост тарифов она объяснила необходимостью вводить систему безналичной оплаты проезда и повышением зарплаты водителям.
В коментариях под постом организация отметила, что с 1 декабря также изменится стоимость проезда в Краснодаре — цена билета вырастет до 30 рублей. Портал Юга.ру 23 октября обратился в пресс-службы мэрии города и МУП «Краснодарское трамвайно-транспортное управление» (КТТУ). В департаменте транспорта заявили, что не планируют поднимать цены. В КТТУ сообщили, что у них нет официальной информации о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
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