На Кубани запретили ходить в лес из-за зимних пожаров

Напомним, с конца 2020 года на Кубани фиксируют лесные пожары. Вечером 29 декабря крупный пожар начался в районе Ореховского водопада в Сочи, его потушили только спустя полтора дня. В это же время еще три возгорания действовали в Туапсинском районе.

На 6 января в Сочи продолжают действовать два пожара. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ауле Лыготх на 10:00 открыто горели 100 кв. метров лесной подстилки, на такой же площади распространился огонь в поселке Дагомыс.

В качестве основной причины пожаров специалисты рассматривают человеческий фактор. Для того, чтобы не допустить негативное развитие обстановки, в лесах края ввели пожароопасный сезон. До 11 января в границах Геленджикского, Джубского, Новороссийского, Туапсинского и Пшишского лесничеств ограничили пребывание граждан и въезд на транспортных средствах.

Также на этих лесных территориях запрещено разводить костры, проводить все виды пожароопасных работ, сжигать мусор, порубочные и пожнивные остатки. В лесном фонде усилили патрулирование, сообщили ТАСС в краевом министерстве природных ресурсов.