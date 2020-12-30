На Кубани потушили три из четырех крупных лесных пожаров

Краснодарский край

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К вечеру 30 декабря спасатели потушили три лесных пожара в Туапсинском районе и остановили распространение огня около Ореховского водопада в Сочи

Напомним, 29 декабря в 23:25 дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре в Сочи около Ореховского водопада. Пламя распространилось на 300 кв. метров, а к утру 30 декабря — на 600 кв. метров. Позже пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила, что источник огня находился на горе Куме, на территории Верхне-Сочинского участкового лесничества. Пламя прошло уже более 5 га, горела еще полоса в 600 метров.

В обед 30 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на террории региона тушат четыре природных пожара. Кроме возгорания в Сочи, еще три пожара действовали в Туапсинском районе.

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В муниципалитете накануне вечером загорелась лесная подстилка неподалеку от поселка Ольгинка, 30 декабря в 8:40 поступило сообщение о пожаре близ поселка Папортного, а в 11:40 — о возгорании в 6 км от поселка Садовый. Чтобы выяснить причины пожаров, в Туапсинский район направили группу дознавателей.

К 20:00 спасателям удалось потушить три из четырех пожаров. В Туапсинском районе ликвидировали все возгорания, а в Сочи в районе Ореховских водопадов распространение огня локализовали (остановили).

В тушении пожаров на Кубани участвовали 342 человека, были задействованы 76 спецмашин, а также вертолеты Ка-32 и Ми-8. За день авиация произвела 41 сброс воды общей численностью 173 тонн. Так, вертолет в Сочи совершил 25 сбросов, а в Туапсинском районе — 16.

Ночью спасатели проведут окарауливание территорий, в том числе на склоне горы в труднодоступных местах.

По данным пресс-службы департамента лесного хозяйства по ЮФО, причиной лесных пожаров стал человеческий фактор.

МЧС Пожароопасность Пожары Сочи Туапсинский район

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