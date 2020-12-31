Спустя полтора дня в Сочи потушили лесной пожар, который произошел по вине человека

Утром 31 декабря в МЧС Краснодарского края сообщили о полной ликвидации пожара около Ореховского водопада в Сочи

Пожар начался вечером 29 декабря в районе Ореховского водопада. Активно горели сначала 300 кв. метров, а к утру 30 декабря — 600 кв. метров. При этом пламя прошло более 5 га. Источник пожара находился на территории Сочинского нацпарка, на горе Куме. Тушение осложнялось рельефом местности. Директор нацпарка Павел Хоценко сообщал, что тушить пожар без вертолетов не представляется возможным.

На место вылетел вертолет, всего он совершил 25 сбросов воды по 5 тонн. К 20:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар в Сочи локализовали. Ночью спасатели проводили окарауливание территорий, в том числе на склоне горы в труднодоступных местах. Причиной происшествия в департаменте лесного хозяйства ЮФО назвали человеческий фактор.

31 декабря в 9:35 пожар ликвидировали, рассказали в краевом МЧС.