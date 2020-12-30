В Новороссийске приговорили к 11,5 годам колонии водителя автобуса, из-за которого в ДТП погибли три ребенка и 33-летняя женщина
На Кубани вынесли приговор водителю автобуса, который прошлым летом под Новороссийском врезался в иномарку. В ДТП погибли четыре человека
Напомним, в августе 2019 года под Новороссийском туристический автобус санатория «Эллада», который находится в Анапе, врезался во внедорожник. В результате погибли три ребенка и женщина. Спустя год следствие сообщило, что у водителя автобуса за рулем случился приступ эпилепсии.
Суд установил, что 7 августа 42-летний житель Анапы Роман Поляков, зная, что страдает эпилепсией, выпил лекарства и сел за руль автобуса Hyundai, в котором находились 40 пассажиров. В дороге у водителя случился эпилептический приступ и он врезался в автомобиль Volkswagen Touareg, в котором ехали 6 человек, в том числе трое детей.
В результате ДТП погибли все три ребенка и 33-летняя пассажирка автомобиля, еще четверо человек получили трамвы.
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Приморский районный суд Новороссийска приговорил Полякова к 11,5 годам колонии-поселения, лишил его водительских прав на 3 года, а также удовлетворил иск потерпевших о взыскании морального вреда и причиненного материального ущерба на сумму свыше 6 млн рублей, сообщили 30 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Также прокуратура провела проверку в санатории «Эллада» и нашла ряд нарушений. Выяснилось, что виновник ДТП и другие водители санатория не были ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодатель нарушал режима труда и отдыха, не вел точный учет рабочего времени, путевые листы заполнялись с нарушениями, у некоторых водителей не было медицинских справок о состоянии здоровья. Сам же Роман Поляков перед выездом не посещал медицинский кабинет санатория.
Для устранения нарушений директору санатория вынесли представление. После этого виновных привлекли к дисциплинарной ответственности по следующим статьям: ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах) и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня).
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Кроме того, межрегиональное управление государственного автонадзора аннулировало лицензию санатория по перевозке пассажиров транспортом, вмещающим более восьми человек.
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