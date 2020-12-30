В Новороссийске приговорили к 11,5 годам колонии водителя автобуса, из-за которого в ДТП погибли три ребенка и 33-летняя женщина

На Кубани вынесли приговор водителю автобуса, который прошлым летом под Новороссийском врезался в иномарку. В ДТП погибли четыре человека

Напомним, в августе 2019 года под Новороссийском туристический автобус санатория «Эллада» , который находится в Анапе, врезался во внедорожник. В результате погибли три ребенка и женщина. Спустя год следствие сообщило , что у водителя автобуса за рулем случился приступ эпилепсии.

Суд установил, что 7 августа 42-летний житель Анапы Роман Поляков, зная, что страдает эпилепсией, выпил лекарства и сел за руль автобуса Hyundai, в котором находились 40 пассажиров. В дороге у водителя случился эпилептический приступ и он врезался в автомобиль Volkswagen Touareg, в котором ехали 6 человек, в том числе трое детей.

В результате ДТП погибли все три ребенка и 33-летняя пассажирка автомобиля, еще четверо человек получили трамвы.