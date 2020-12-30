На Кубани скончались 14 пациентов с COVID-19, из них 4 — в Краснодаре
За все время наблюдений в Краснодарском крае оперштаб зафиксировал 915 летальных исходов, связанных с коронавирусом
За прошлые сутки на Кубани выявили рекордное число случаев заражения ковидом — 192 теста оказались положительными. В больницах края умерли 14 человек.
В Краснодаре скончались четыре пациента с подрвержденным COVID-19. В краевой клинической больнице № 2 умерла 57-летняя местная жительница, а в специализированной клинической инфекционной больнице не стало 49-летней женщины. У обеих была гипертония. В военном госпитале № 419 лечили 62-летнего жителя Новороссийска, в Краевой клинической больнице № 1 — краснодарку 66 лет с гипертонией. Оба пациента не выжили.
В инфекционной больнице Новороссийска № 3 умер 67-летний мужчина. Он перенес инфаркт, также среди его сопутствующих диагнозов была хроническая болезнь почек.
Еще три летальных случая произошло в Тихорецкой ЦРБ. Там находились 66-летний житель Кропоткина и местные жители — женщина 70 лет и мужчина 71 года. У всех была гипертония.
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В Усть-Лабинской ЦРБ не смогли помочь 48-летнему мужчине из Геленджика. У него течение коронавируса осложнялось хроническим неврологическим заболеванием. В Армавире скончалась 91-летняя женщина с ишемической болезнью сердца и почечным заболеванием. В городской больнице Анапы умер 54-летний больной с гипертонией.
В ЦРБ Красноармейского района не смогли спасти местную жительницу 66 лет. Помимо коронавируса, у нее был сахарный диабет. В Крымской ЦРБ скончался 82-летний житель Новороссийска с сердечной недостаточностью. В Туапсинской районной больнице № 1 не стало 80-летнего местного жителя, у которого была гипертония.
Как писали Юга.ру, всего с начала года на Кубани зарегистрировали 27 тыс. 535 случаев инфицирования.
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