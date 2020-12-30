На Кубани скончались 14 пациентов с COVID-19, из них 4 — в Краснодаре

За все время наблюдений в Краснодарском крае оперштаб зафиксировал 915 летальных исходов, связанных с коронавирусом

За прошлые сутки на Кубани выявили рекордное число случаев заражения ковидом — 192 теста оказались положительными. В больницах края умерли 14 человек.

В Краснодаре скончались четыре пациента с подрвержденным COVID-19. В краевой клинической больнице № 2 умерла 57-летняя местная жительница, а в специализированной клинической инфекционной больнице не стало 49-летней женщины. У обеих была гипертония. В военном госпитале № 419 лечили 62-летнего жителя Новороссийска, в Краевой клинической больнице № 1 — краснодарку 66 лет с гипертонией. Оба пациента не выжили.

В инфекционной больнице Новороссийска № 3 умер 67-летний мужчина. Он перенес инфаркт, также среди его сопутствующих диагнозов была хроническая болезнь почек.

Еще три летальных случая произошло в Тихорецкой ЦРБ. Там находились 66-летний житель Кропоткина и местные жители — женщина 70 лет и мужчина 71 года. У всех была гипертония.