В Сочи водители скорой помощи почтили умершего от коронавируса коллегу автомаршем, после чего минздрав начал проверку

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 22 декабря решили провести служебную проверку после опубликованного видео с машинами скорой помощи из Сочи

Днем 22 декабря в соцсетях распространилось видео из Сочи, в котором машины скорой помощи едут колонной с включенными свето- и звуковыми сигналами. В колонне участвовали как минимум девять карет. В интернете видео сопровождалось комментарием о том, что водители неотложек решили «проводить в последний путь» скончавшегося на днях коллегу.

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Источник из скорой сообщил порталу Юга.ру, что таким образом водители почтили память коллеги, который умер от коронавируса.

В этот же день ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Ведомство начало служебную проверку по факту «опубликованного в социальных сетях видео», сообщили в телеграме оперштаба региона. 

Напомним, по официальным данным от 11 ноября, в крае от коронавируса скончались 26 медиков.

Здравоохранение Коронавирус Сочи

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