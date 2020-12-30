На Кубани зарегистрировали рекордные 192 носителя коронавируса
В Краснодарском крае к 30 декабря выявили 27 тыс. 535 случаев инфицирования ковидом
В России с начала года зарегистрировали 3 млн 131 тыс. 550 случаев (+26 тыс. 513 за последние сутки), пишет федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 525 тыс. 418 человек, зафиксировали 56 тыс. 426 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 29 тыс. 235 россиян, было 599 смертей.
В Краснодарском крае за время пандемии выявили 27 тыс. 535 случаев, из них 192 — за последние сутки. Этот показатель стал максимальным за все время. Выздоровели 18 тыс. 527 человек (+130), 915 пациентов спасти не удалось (+14).
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30 декабря оперштаб Кубани рассказал, в каких районах были новые случаи инфицирования:
- в Краснодаре — 58;
- в Сочи — 24;
- в Темрюкском районе — 19;
- в Павловском районе — 18;
- в Геленджике — 13 человек;
- в Кавказском районе — 6;
- в Выселковском, Щербиновском, Тбилисском районах— по 5;
- в Анапе и Туапсинском районе — по 4;
- в Новороссийске, Кореновском, Ейском, Калининском, Курганинском, Староминском, Тимашевском районах — по 3;
- в Мостовском районе — 2;
- в Армавире, Брюховецком, Отрадненском, Лабинском, Славянском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Гулькевичском районах — по 1.
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Среди новых инфицированных — семь детей, младшему из которых 8 месяцев.
Сейчас 148 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО, сообщили в пресс-службе минздрава.
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