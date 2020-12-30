На Кубани зарегистрировали рекордные 192 носителя коронавируса

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 30 декабря выявили 27 тыс. 535 случаев инфицирования ковидом

В России с начала года зарегистрировали 3 млн 131 тыс. 550 случаев (+26 тыс. 513 за последние сутки), пишет федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 525 тыс. 418 человек, зафиксировали 56 тыс. 426 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 29 тыс. 235 россиян, было 599 смертей.

В Краснодарском крае за время пандемии выявили 27 тыс. 535 случаев, из них 192 — за последние сутки. Этот показатель стал максимальным за все время. Выздоровели 18 тыс. 527 человек (+130), 915 пациентов спасти не удалось (+14).

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30 декабря оперштаб Кубани рассказал, в каких районах были новые случаи инфицирования:

  • в Краснодаре — 58;
  • в Сочи — 24;
  • в Темрюкском районе — 19;
  • в Павловском районе — 18;
  • в Геленджике — 13 человек;
  • в Кавказском районе — 6;
  • в Выселковском, Щербиновском, Тбилисском районах— по 5;
  • в Анапе и Туапсинском районе — по 4;
  • в Новороссийске, Кореновском, Ейском, Калининском, Курганинском, Староминском, Тимашевском районах — по 3;
  • в Мостовском районе — 2;
  • в Армавире, Брюховецком, Отрадненском, Лабинском, Славянском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Гулькевичском районах — по 1.

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Среди новых инфицированных — семь детей, младшему из которых 8 месяцев.

Сейчас 148 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО, сообщили в пресс-службе минздрава.

Коронавирус Краснодар Медицина Сочи Темрюкский район

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