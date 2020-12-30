На Кубани зарегистрировали рекордные 192 носителя коронавируса

В России с начала года зарегистрировали 3 млн 131 тыс. 550 случаев (+26 тыс. 513 за последние сутки), пишет федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 525 тыс. 418 человек, зафиксировали 56 тыс. 426 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 29 тыс. 235 россиян, было 599 смертей.

В Краснодарском крае за время пандемии выявили 27 тыс. 535 случаев, из них 192 — за последние сутки. Этот показатель стал максимальным за все время. Выздоровели 18 тыс. 527 человек (+130), 915 пациентов спасти не удалось (+14).