На горных курортах Сочи снова заработал единый ски-пасс

Краснодарский край

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В Сочи второй год подряд работает система единого пропуска на все три горнолыжных курорта

Как писали Юга.ру, в 2020 году зимний сезон на курорте «Красная Поляна» начался 24 декабря. В этот день перед подъемниками скопились длинные очереди, а из-за наплыва гостей пришлось ограничить продажу ски-пассов. На «Роза Хутор» сезон стартовал через день, а 26 декабря открылся горно-туристический центр «Газпром».

С 2019 года на всех зимних курортах Сочи действует единый ски-пасс. В 2020 году он заработал на горных маршрутах снова, рассказали в пресс-службе администрации Сочи 29 декабря. Пропуск объединяет более 177 км трасс. Его обладатели смогут перемещаться между нижними станциями канатных дорог на бесплатном автобусе.

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Протяженность трасс на «Роза Хутор» составляет 102 км, на «Газпроме» («Лаура» и «Альпика») — более 45 км, на курорте «Красная Поляна» — 30 км. Купить ски-пассы можно онлайн, а также в кассах любого из трех курортов. На выбор туристам предлагают несколько тарифов, которые различаются по продолжительности действия билета.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сочи

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