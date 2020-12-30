На горных курортах Сочи снова заработал единый ски-пасс

В Сочи второй год подряд работает система единого пропуска на все три горнолыжных курорта

Как писали Юга.ру, в 2020 году зимний сезон на курорте «Красная Поляна» начался 24 декабря. В этот день перед подъемниками скопились длинные очереди, а из-за наплыва гостей пришлось ограничить продажу ски-пассов. На «Роза Хутор» сезон стартовал через день, а 26 декабря открылся горно-туристический центр «Газпром».

С 2019 года на всех зимних курортах Сочи действует единый ски-пасс. В 2020 году он заработал на горных маршрутах снова, рассказали в пресс-службе администрации Сочи 29 декабря. Пропуск объединяет более 177 км трасс. Его обладатели смогут перемещаться между нижними станциями канатных дорог на бесплатном автобусе.