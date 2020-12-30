На горных курортах Сочи снова заработал единый ски-пасс
В Сочи второй год подряд работает система единого пропуска на все три горнолыжных курорта
Как писали Юга.ру, в 2020 году зимний сезон на курорте «Красная Поляна» начался 24 декабря. В этот день перед подъемниками скопились длинные очереди, а из-за наплыва гостей пришлось ограничить продажу ски-пассов. На «Роза Хутор» сезон стартовал через день, а 26 декабря открылся горно-туристический центр «Газпром».
С 2019 года на всех зимних курортах Сочи действует единый ски-пасс. В 2020 году он заработал на горных маршрутах снова, рассказали в пресс-службе администрации Сочи 29 декабря. Пропуск объединяет более 177 км трасс. Его обладатели смогут перемещаться между нижними станциями канатных дорог на бесплатном автобусе.
Читайте также:
Протяженность трасс на «Роза Хутор» составляет 102 км, на «Газпроме» («Лаура» и «Альпика») — более 45 км, на курорте «Красная Поляна» — 30 км. Купить ски-пассы можно онлайн, а также в кассах любого из трех курортов. На выбор туристам предлагают несколько тарифов, которые различаются по продолжительности действия билета.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ»
Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках