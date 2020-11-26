В зимние каникулы из Ростова и Краснодара запустят поезд до Красной Поляны с бесплатным провозом инвентаря

В конце декабря до сочинского горного курорта «Роза Хутор» из Краснодара и Ростова начнет курсировать «Лыжная стрела»

В новогодние выходные запустят специальный дополнительный поезд до горнолыжных курортов. Состав № 18/17 Ростов-на-Дону — «Роза Хутор» «Лыжная стрела» будет курсировать с 25 декабря по 10 января.

Из Ростова поезд будет отправляться в 21:43 и прибывать на курорт «Роза Хутор» в 10:24. Даты отправления — 25, 26, 29, 30 декабря и с 1 по 9 января ежедневно.

В обратную сторону состав будет выходить в 18:17, прибытие — в 8:06. Туристы смогут отправиться на нем 26, 27, 30 декабря и с 1 по 10 января ежедневно.