В зимние каникулы из Ростова и Краснодара запустят поезд до Красной Поляны с бесплатным провозом инвентаря

Краснодарский край, Ростовская область

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В конце декабря до сочинского горного курорта «Роза Хутор» из Краснодара и Ростова начнет курсировать «Лыжная стрела»

В новогодние выходные запустят специальный дополнительный поезд до горнолыжных курортов. Состав № 18/17 Ростов-на-Дону — «Роза Хутор» «Лыжная стрела» будет курсировать с 25 декабря по 10 января.

Из Ростова поезд будет отправляться в 21:43 и прибывать на курорт «Роза Хутор» в 10:24. Даты отправления — 25, 26, 29, 30 декабря и с 1 по 9 января ежедневно.

В обратную сторону состав будет выходить в 18:17, прибытие — в 8:06. Туристы смогут отправиться на нем 26, 27, 30 декабря и с 1 по 10 января ежедневно.

Смотрите календарь новогодних выходных:

Поезд будет останавливаться в Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере. Пассажиры смогут разместиться в плацкартных, купейных и СВ вагонах, которые оборудованы биотуалетами и кондиционерами. Еще один вагон сформируют как багажный для бесплатной перевозки спортивного инвентаря.

Продажа билетов уже открыта, цена — от 1 тыс. 439 рублей, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД» 26 ноября. При покупке билетов на поезд до 10 декабря на верхние полки купе будет действовать фиксированная цена — 1 тыс. 499 рублей.

Напомним, с 13 декабря между двумя южными столицами и «Розой Хутор» начнут курсировать «Ласточки» без пересадок.

Железная дорога Краснодар Поезда РЖД Ростов-на-Дону Сочи

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