В Сочи в день открытия горнолыжного сезона скопились длинные очереди. Продажу ски-пассов ограничили

Краснодарский край

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В Сочи 24 декабря открылся горнолыжный сезон и перед подъемниками выстроились очереди из туристов

Для райдеров открыли четыре трассы в горной долине Цирк-2 на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря. Днем 24 декабря в сеть попали видео, на которых видны километровые очереди на подъемник. В комментариях было много гневных высказываний лыжников и сноубордистов. Некоторые из них делились советами, как избежать очередей в кассу.

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В пресс-службе курорта «Красная Поляна» порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию и рассказали, что ограничили продажу ски-пассов.

«Сегодня утром произошел разовый одномоментный наплыв гостей при открытии курорта, потоки гостей были оперативно разведены. Продажу ски-пассов пришлось ограничить», — сообщили в пресс-службе.

Представитель курорта отметила, что на канатных дорогах установлены фанбарьеры [передвижные ограждения], работают волонтеры, а также звучит оповещение о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, 25 декабря зимний сезон откроет «Роза Хутор», а 26 декабря — ГТЦ «Газпром». Кроме того, на новогодних праздниках в Сочи прогнозируют дожди.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Сочи

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