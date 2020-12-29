Число жертв коронавируса на Кубани превысило 900 человек

Оперштаб Краснодарского края 29 декабря сообщил о 13 летальных исходах от COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае с начала пандемии, по официальным данным, скончался 901 человек с подтвержденным ковидом. О смерти 13 из них стало известно 29 декабря.

В Краснодаре умерли три человека. В краевой клинической больнице № 1 скончался 79-летний житель Кореновска с болезнью Паркинсона. В Специализированной клинической инфекционной больнице не спасли 58-летнюю жительницу Гулькевичского района. В Краевом госпитале ветеранов войн врачи потеряли 62-летнего краснодарца. В анамнезе двух последних пациентов была гипертония.

Это заболевание также диагностировали 61-летнему мужчине из Кропоткина и 52-летней жительнице Тихорецка. Они скончались в Тихорецкой ЦРБ.