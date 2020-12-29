Число жертв коронавируса на Кубани превысило 900 человек
Оперштаб Краснодарского края 29 декабря сообщил о 13 летальных исходах от COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае с начала пандемии, по официальным данным, скончался 901 человек с подтвержденным ковидом. О смерти 13 из них стало известно 29 декабря.
В Краснодаре умерли три человека. В краевой клинической больнице № 1 скончался 79-летний житель Кореновска с болезнью Паркинсона. В Специализированной клинической инфекционной больнице не спасли 58-летнюю жительницу Гулькевичского района. В Краевом госпитале ветеранов войн врачи потеряли 62-летнего краснодарца. В анамнезе двух последних пациентов была гипертония.
Это заболевание также диагностировали 61-летнему мужчине из Кропоткина и 52-летней жительнице Тихорецка. Они скончались в Тихорецкой ЦРБ.
В инфекционной больнице № 3 Новороссийка зарегистрировали два летальных исхода. Жертвами ковида стали 71-летняя женщина и 62-летний мужчина, которые страдали ишемической болезнью сердца и гипертонией.
В городской больнице Анапы скончались двое больных с коронавирусом и гипертонией — мужчины 48 и 70 лет. У последнего также была язва желудка.
В Сочи в городской больнице № 3 умерла 83-летняя местная жительница с гипертонией и атеросклерозом. В больнице № 5 не смогли спасти 71-летнего мужчину с теми же патологиями.
В городскую больницу Армавира положили 53-летнего местного жителя с атеросклерозом и язвой желудка. В Красноармейскую ЦРБ госпитализировали 49-летнюю женщину с гипертонией из Славянска-на-Кубани. Обоих спасти не удалось.
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