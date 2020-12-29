На Кубани коронавирус выявили у 190 человек за сутки

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 29 декабря зарегистрировали 27 тыс. 343 случая инфицирования ковидом

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 105 тыс. 37 случаев (+27 тыс. 2 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 496 тыс. 183 человека, зафиксировали 55 тыс. 827 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 24 тыс. 874 россиянина, скончались 562 больных, пишет RT.

Читайте также:

В Краснодарском крае с начала года выявили 27 тыс. 343 случая, из них 190 подтвердились за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 397 человек (+124 за минувшие сутки), 901 больного спасти не удалось (+13). Сейчас 148 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО.

29 декабря оперштаб Кубани опубликовал распределение новых случаев инфицирования:

  • в Краснодаре — 60;
  • в Сочи — 24;
  • в Темрюкском районе — 13;
  • в Выселковском районе и Геленджике — по 10;
  • в Мостовском районе — 9;
  • в Тихорецком районе — 8;
  • в Горячем Ключе и Курганинском районе — по 7;
  • в Ейском районе — 6;
  • в Анапе и Туапсинском районе — по 5;
  • в Тбилисском районе — 4;
  • в Апшеронском, Белореченском, Кавказском и Щербиновском районах — по 3;
  • в Абинском и Лабинском районах — по 2;
  • в Новороссийске, Динском, Красноармейском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах — по 1.

Читайте также:

Среди тех, у кого накануне выявили инфекцию, 13 детей.

Кроме того, сообщается, что за все время к кубанским медикам обратились 137 тыс. 385 человек с подозрением на коронавирус.

Коронавирус Краснодар Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани коронавирус выявили у 190 человек за сутки
В Сочи два часа тушили крупный пожар в здании во дворе многоэтажки
От коронавируса скончался 42-летний проректор Адыгейского госуниверситета
На время праздников сняли ограничения и реверсы на федеральной трассе Сочи — Адлер
На новогодних каникулах поезд из Сочи будет курсировать в Кисловодск
Пентхаус за 106 млн рублей возглавил топ-7 самых дорогих квартир Краснодара

Лента новостей

Итоги-2020

Знаменитости, ушедшие в этом году

Партнерский

Как поставить ребенка на лыжи?

Самые важные советы в 5 карточках

«Нельзя просто взять и насыпать гору!»

Александр Белокобыльский — о первых 10 годах курорта «Роза Хутор»

Реклама на портале