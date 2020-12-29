На Кубани коронавирус выявили у 190 человек за сутки
В Краснодарском крае к 29 декабря зарегистрировали 27 тыс. 343 случая инфицирования ковидом
В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 105 тыс. 37 случаев (+27 тыс. 2 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 496 тыс. 183 человека, зафиксировали 55 тыс. 827 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 24 тыс. 874 россиянина, скончались 562 больных, пишет RT.
В Краснодарском крае с начала года выявили 27 тыс. 343 случая, из них 190 подтвердились за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 397 человек (+124 за минувшие сутки), 901 больного спасти не удалось (+13). Сейчас 148 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО.
29 декабря оперштаб Кубани опубликовал распределение новых случаев инфицирования:
- в Краснодаре — 60;
- в Сочи — 24;
- в Темрюкском районе — 13;
- в Выселковском районе и Геленджике — по 10;
- в Мостовском районе — 9;
- в Тихорецком районе — 8;
- в Горячем Ключе и Курганинском районе — по 7;
- в Ейском районе — 6;
- в Анапе и Туапсинском районе — по 5;
- в Тбилисском районе — 4;
- в Апшеронском, Белореченском, Кавказском и Щербиновском районах — по 3;
- в Абинском и Лабинском районах — по 2;
- в Новороссийске, Динском, Красноармейском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах — по 1.
Среди тех, у кого накануне выявили инфекцию, 13 детей.
Кроме того, сообщается, что за все время к кубанским медикам обратились 137 тыс. 385 человек с подозрением на коронавирус.
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