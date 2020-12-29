На Кубани коронавирус выявили у 190 человек за сутки

В Краснодарском крае к 29 декабря зарегистрировали 27 тыс. 343 случая инфицирования ковидом

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 105 тыс. 37 случаев (+27 тыс. 2 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 496 тыс. 183 человека, зафиксировали 55 тыс. 827 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 24 тыс. 874 россиянина, скончались 562 больных, пишет RT.

В Краснодарском крае с начала года выявили 27 тыс. 343 случая, из них 190 подтвердились за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 397 человек (+124 за минувшие сутки), 901 больного спасти не удалось (+13). Сейчас 148 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО. 29 декабря оперштаб Кубани опубликовал распределение новых случаев инфицирования: в Краснодаре — 60;

в Сочи — 24;

в Темрюкском районе — 13;

в Выселковском районе и Геленджике — по 10;

в Мостовском районе — 9;

в Тихорецком районе — 8;

в Горячем Ключе и Курганинском районе — по 7;

в Ейском районе — 6;

в Анапе и Туапсинском районе — по 5;

в Тбилисском районе — 4;

в Апшеронском, Белореченском, Кавказском и Щербиновском районах — по 3;

в Абинском и Лабинском районах — по 2;

в Новороссийске, Динском, Красноармейском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах — по 1.