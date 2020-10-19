Уже завершили работы на Адыгейской Набережной, улицах Химзаводской и Песчаной. Сейчас идут работы на:

На аппаратном совещании в администрации города аместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что весь объем работ 2020 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнили раньше срока на два месяца. Поэтому специалисты приступили к реализации нацпроекта на 2021 год, за который планируют выполнить 62 объекта общей протяженностью более 79 км.

Доронин добавил, что по содержанию улично-дорожной сети работы идут, но средств не хватает. Мэрия направила заявку в министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани. Городской Думе доложили о проблемах и о дефиците дорожного фонда. По словам замглавы города, из 29 объектов, которые необходимо реализовать, 19 получили положительное заключение госэкспертизы.

«Если нацпроект "БКАД" — это ремонт существующих автомобильных дорог. А вот денег на строительство новых дорог в нашем бюджете, нашем дорожном фонде не то, что не хватает, — их нет. Их необходимо находить. Потому что проекты, которые есть, они изготавливались в соответствии с пожеланиями и заявками жителей города», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

По его словам, уже есть готовый проект по расширению улицы имени 40-летия Победы. Также необходимо строить новую дорогу по старому Почтовому тракту от кольца Красных Партизан — прямиком на хутор Копанской. Первышов добавил, что эта дорога помогла бы разгрузить Западный Обход. Еще один проект — дорога по улицам Лукьяненко и Думенко, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.