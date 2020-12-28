Компания Ingate и сервис СберЛогистика изучили предпочтения в доставке посылок в 2020 году

В исследовании участвовали в том числе респонденты из Краснодара. 63% опрошенных жителей города и отправляли, и получали посылки за последний год. Этот показатель выше среднего на 5 п.п.



В основу исследования легли передовые подходы к проведению исследований с использованием электронных механизмов опроса. В опросе участвовало почти 8,5 тыс. жителей городов-миллионников, пользующихся услугами доставки. 93% опрошенных регулярно отправляют или получают посылки. При этом в возрастной группе 18-25 лет больше респондентов, которые только получают, но не отправляют посылки.

Аналитики отметили, что доля тех, кто получает и отправляет посылки, связана с уровнем дохода респондентов. В группе опрошенных с доходом выше 100 тыс. рублей доля таких ответов достигает 75%. При этом количество отправлений не зависит от гендера.



В способе получения посылок значительных различий между регионов нет, однако жители Краснодара чаще, чем в среднем по стране, предпочитают самостоятельно получать посылки в пунктах выдачи. При этом доля краснодарцев, получающих посылки от родных, на 10 п.п. выше средних значений.

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