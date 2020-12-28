В 2020 году краснодарцы получали посылки от родных чаще, чем жители других городов — СберЛогистика

Краснодарский край, Вся Россия

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Компания Ingate и сервис СберЛогистика изучили предпочтения в доставке посылок в 2020 году

В исследовании участвовали в том числе респонденты из Краснодара. 63% опрошенных жителей города и отправляли, и получали посылки за последний год. Этот показатель выше среднего на 5 п.п.

В основу исследования легли передовые подходы к проведению исследований с использованием электронных механизмов опроса. В опросе участвовало почти 8,5 тыс. жителей городов-миллионников, пользующихся услугами доставки. 93% опрошенных регулярно отправляют или получают посылки. При этом в возрастной группе 18-25 лет больше респондентов, которые только получают, но не отправляют посылки.

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Аналитики отметили, что доля тех, кто получает и отправляет посылки, связана с уровнем дохода респондентов. В группе опрошенных с доходом выше 100 тыс. рублей доля таких ответов достигает 75%. При этом количество отправлений не зависит от гендера.

В способе получения посылок значительных различий между регионов нет, однако жители Краснодара чаще, чем в среднем по стране, предпочитают самостоятельно получать посылки в пунктах выдачи. При этом доля краснодарцев, получающих посылки от родных, на 10 п.п. выше средних значений.

От конверта до грузовой фуры:

«Мы видим спрос клиентов на доступный и комфортный сервис доставки: без очередей и переплат. Поэтому мы стремимся сделать доставку посылок удобной для всех жителей, вне зависимости от уровня дохода и населенного пункта. СберЛогистика планирует открыть более 12,5 тыс. собственных пунктов в отделениях Сбера по всей РФ, включая постаматы. Последние располагаются и в круглосуточных зонах отделений, поэтому получить посылку можно будет в любое удобное время», — рассказала заместитель гендиректора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева.

«Подавляющее большинство жителей крупных городов так или иначе сталкивалось с вопросом доставки посылок. Уверены, что в новом году их число только увеличится, а значит, практически все жители страны почувствуют развитие логистической отрасли и на глобальном, и на локальном уровнях. Мы будем рады, если исследование поможет сделать доставку в Краснодаре еще более простой и удобной», — сказала руководитель группы продуктовых и маркетинговых исследований Ingate Анастасия Шрамкова.

Доставка и курьеры СберЛогистика

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