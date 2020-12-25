«Почта России» в новогодние праздники изменит график работы на Кубани

Краснодарский край

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На Кубани в новогодние праздники отделения «Почты России» будут работать по новому графику

В Краснодарском крае 31 декабря все почтовые отделения закроются на час раньше. Они не будут работать 1, 2 и 7 января: в эти дни не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия выплатят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

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3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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