«Почта России» в новогодние праздники изменит график работы на Кубани

В Краснодарском крае 31 декабря все почтовые отделения закроются на час раньше. Они не будут работать 1, 2 и 7 января : в эти дни не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия выплатят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.