От конверта до грузовой фуры. Как работает служба доставки DPD в Краснодаре

Журналист и фотограф Юга.ру провели один день на центральном терминале компании DPD в Краснодаре и узнали, что доставляют чаще всего, зачем посылкам нужен температурный режим и какие грузы считаются самыми ценными.

Рынок доставки в России растет быстрыми темпами, крупные коммерческие компании уже готовы соперничать с «Почтой России» в объемах грузов. Логистические провайдеры разрабатывают специальные решения для разных сегментов рынка, а также предлагают акции для клиентов. До 3 мая транспортная компания DPD дает скидки до 40% на доставку грузов. Так что, если вы как раз собираетесь что-то отправлять, загляните на страницу акции, там есть подробные условия и список городов-участников.

Как работает доставка? Путешествие груза или посылки начинается с оформления заказа на сайте dpd.ru либо через оператора колл-центра. После этого заказом занимается отдел логистики: сотрудник отправляет на указанный адрес подходящий транспорт в удобное для клиента время. Курьер забирает груз и отвозит его на транзитный терминал. Там груз проходит обработку на автоматической сортировочной линии, после чего его выводят на доставку. Все товары разделены по категориям. Мелкие, средние и крупногабаритные грузы находятся в разных частях склада и транспортируются по отдельности. Груз помещают в пакет, коробку либо в прочный деревянный контейнер, предусмотренный опцией «Палетный борт».

Чтобы получить груз, можно заказать доставку или самостоятельно забрать его из терминала. Доставку осуществляют курьеры, каждый из которых работает в закрепленном за ним районе. При этом маршрут сотрудника рассчитывается заранее при помощи специальной автоматической системы, что позволяет ускорить процесс доставки.

Посылки не обязательно забирать в тот же день, когда вы получили уведомление о доставке. В пунктах выдачи DPD они хранятся от 4 до 14 дней, а по истечении бесплатного периода можно либо оплатить хранение товара на терминале, либо сделать возврат отправителю. В пунктах партнерских сетей посылки могут храниться до 7 рабочих дней.

Что могут доставить? Отправить и доставить можно буквально все что угодно — от бумажного конверта с документами до полной фуры. Вес не проблема: все, что может перевезти грузовик вместимостью 20 тонн, будет доставлено. Содержание тоже не проблема, за исключением товаров, запрещенных к перевозке. Их перечень указан в генеральных условиях на сайте компании. У DPD большая часть отправлений в Краснодаре — запчасти для авто от дилеров с мировым именем, но немало и одежды, обуви, рекламных материалов.

Грузы, которые требуют особого обращения Главный терминал DPD оснащен системой «Вулкан», которая круглый год обеспечивает возможность поддержания заданной температуры — там всегда 10‑15 °С. Например, поставщики в сегменте косметики и парфюмерии с середины ноября и до конца марта пользуются опцией «Температурный режим». Чтобы косметика не замерзла и не потеряла свои свойства, она должна находиться при температуре не ниже 5 °С.

Кто пакует и доставляет В краснодарском дивизионе компании DPD работает свыше 200 человек. Большая часть — это курьеры и сотрудники терминала, которые круглосуточно обеспечивают работу подразделения. Многое зависит от квалификации сотрудника. Посылка, конверт и автозапчасть — это разные категории отправлений, для них используются разные технологии и процессы. Помимо ежегодного обучения персонала есть тесты, которые помогают выявить пробелы в знаниях. Если слабые точки есть, то сотрудник проходит дополнительные тренинги.

Что входит в категорию «ценные грузы» и как с ними работают Иногда в одном небольшом конверте могут находиться ценности на миллионы рублей. DPD также перевозит дорогостоящее оборудование для телекоммуникационных компаний. В этом случае при отправке товара необходимо выбрать опцию «Ценный груз», указать его стоимость и вид. Для этой категории отправок предусмотрена особая технология работы: посылку упаковывают отдельно от основной массы груза, а при вручении получателю могут быть выполнены определенные требования. А самое главное — цена перевозки такого товара ненамного отличается от стандартной.

Кто несет ответственность за посылку DPD несет ответственность перед клиентами за доставку и за сам груз с момента его приема и до выдачи получателю. Ценность любого груза можно объявить вне зависимости от его содержимого . Конечно, заявленная стоимость должна быть документально подтверждена. Только тогда при наступлении страхового случая сумма будет полностью компенсирована.

Артем Семак

Артем Семак, директор дивизиона «Краснодар» компании DPD: — Все перемещения посылки фиксируются в системе, так что потеряться груз просто не может. Даже самый маленький пакет никуда не денется и будет вовремя доставлен по адресу.

Сколько стоит доставка? Цена зависит от направления, выбранной услуги, габаритов посылки и дополнительных опций. Например, очень срочный груз или важные документы для деловых переговоров можно доставить прямо в день отправки . Но можно выбрать более экономный вариант — доставку за 2-3 дня. Минимальная стоимость перевозки начинается от 250 рублей.

Где находятся пункты DPD? В Краснодаре работает три подразделения DPD. Центральный терминал — на трассе М4 «Дон», там происходят все процессы обработки и транспортировки грузов по междугородним направлениям. Помещение проектировали специально под компанию. Складской комплекс оснащен системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечить полную безопасность работы на терминале. Во время зимних распродаж и новогодних праздников количество посылок увеличивается в два-три раза. Две другие площадки поменьше расположены в черте города, там также можно забрать или сдать груз, а еще примерить купленную обновку. У компании много партнерских точек, по всей России их больше 3,8 тыс. Список есть на сайте DPD.

В десяти городах России 3 апреля стартовала акция, в рамках которой можно получить скидку до 40% на доставку грузов. В списке городов-участников: Астрахань, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Орел, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Самый выгодный вариант — привезти груз на терминал. Сотрудники DPD примут отправление и сразу оформят его. Оплатить можно наличными, картой или по договору. Подробности — на странице акции.