От конверта до грузовой фуры. Как работает служба доставки DPD в Краснодаре
Журналист и фотограф Юга.ру провели один день на центральном терминале компании DPD в Краснодаре и узнали, что доставляют чаще всего, зачем посылкам нужен температурный режим и какие грузы считаются самыми ценными.
Рынок доставки в России растет быстрыми темпами, крупные коммерческие компании уже готовы соперничать с «Почтой России» в объемах грузов. Логистические провайдеры разрабатывают специальные решения для разных сегментов рынка, а также предлагают акции для клиентов.
До 3 мая транспортная компания DPD дает скидки до 40% на доставку грузов. Так что, если вы как раз собираетесь что-то отправлять, загляните на страницу акции, там есть подробные условия и список городов-участников.
Как работает доставка?
Путешествие груза или посылки начинается с оформления заказа на сайте dpd.ru либо через оператора колл-центра. После этого заказом занимается отдел логистики: сотрудник отправляет на указанный адрес подходящий транспорт в удобное для клиента время. Курьер забирает груз и отвозит его на транзитный терминал. Там груз проходит обработку на автоматической сортировочной линии, после чего его выводят на доставку.
Все товары разделены по категориям. Мелкие, средние и крупногабаритные грузы находятся в разных частях склада и транспортируются по отдельности. Груз помещают в пакет, коробку либо в прочный деревянный контейнер, предусмотренный опцией «Палетный борт».
Чтобы получить груз, можно заказать доставку или самостоятельно забрать его из терминала. Доставку осуществляют курьеры, каждый из которых работает в закрепленном за ним районе. При этом маршрут сотрудника рассчитывается заранее при помощи специальной автоматической системы, что позволяет ускорить процесс доставки.
Посылки не обязательно забирать в тот же день, когда вы получили уведомление о доставке. В пунктах выдачи DPD они хранятся от 4 до 14 дней, а по истечении бесплатного периода можно либо оплатить хранение товара на терминале, либо сделать возврат отправителю. В пунктах партнерских сетей посылки могут храниться до 7 рабочих дней.
Что могут доставить?
Отправить и доставить можно буквально все что угодно — от бумажного конверта с документами до полной фуры. Вес не проблема: все, что может перевезти грузовик вместимостью 20 тонн, будет доставлено. Содержание тоже не проблема, за исключением товаров, запрещенных к перевозке. Их перечень указан в генеральных условиях на сайте компании. У DPD большая часть отправлений в Краснодаре — запчасти для авто от дилеров с мировым именем, но немало и одежды, обуви, рекламных материалов.
Грузы, которые требуют особого обращения
Главный терминал DPD оснащен системой «Вулкан», которая круглый год обеспечивает возможность поддержания заданной температуры — там всегда 10‑15 °С. Например, поставщики в сегменте косметики и парфюмерии с середины ноября и до конца марта пользуются опцией «Температурный режим». Чтобы косметика не замерзла и не потеряла свои свойства, она должна находиться при температуре не ниже 5 °С.
Кто пакует и доставляет
В краснодарском дивизионе компании DPD работает свыше 200 человек. Большая часть — это курьеры и сотрудники терминала, которые круглосуточно обеспечивают работу подразделения. Многое зависит от квалификации сотрудника. Посылка, конверт и автозапчасть — это разные категории отправлений, для них используются разные технологии и процессы. Помимо ежегодного обучения персонала есть тесты, которые помогают выявить пробелы в знаниях. Если слабые точки есть, то сотрудник проходит дополнительные тренинги.
Что входит в категорию «ценные грузы» и как с ними работают
Иногда в одном небольшом конверте могут находиться ценности на миллионы рублей. DPD также перевозит дорогостоящее оборудование для телекоммуникационных компаний. В этом случае при отправке товара необходимо выбрать опцию «Ценный груз», указать его стоимость и вид. Для этой категории отправок предусмотрена особая технология работы: посылку упаковывают отдельно от основной массы груза, а при вручении получателю могут быть выполнены определенные требования. А самое главное — цена перевозки такого товара ненамного отличается от стандартной.
Кто несет ответственность за посылку
DPD несет ответственность перед клиентами за доставку и за сам груз с момента его приема и до выдачи получателю. Ценность любого груза можно объявить вне зависимости от его содержимого. Конечно, заявленная стоимость должна быть документально подтверждена. Только тогда при наступлении страхового случая сумма будет полностью компенсирована.
Артем Семак
Артем Семак, директор дивизиона «Краснодар» компании DPD:
— Все перемещения посылки фиксируются в системе, так что потеряться груз просто не может. Даже самый маленький пакет никуда не денется и будет вовремя доставлен по адресу.
Сколько стоит доставка?
Цена зависит от направления, выбранной услуги, габаритов посылки и дополнительных опций. Например, очень срочный груз или важные документы для деловых переговоров можно доставить прямо в день отправки. Но можно выбрать более экономный вариант — доставку за 2-3 дня. Минимальная стоимость перевозки начинается от 250 рублей.
Где находятся пункты DPD?
В Краснодаре работает три подразделения DPD. Центральный терминал — на трассе М4 «Дон», там происходят все процессы обработки и транспортировки грузов по междугородним направлениям. Помещение проектировали специально под компанию. Складской комплекс оснащен системой видеонаблюдения, что позволяет обеспечить полную безопасность работы на терминале. Во время зимних распродаж и новогодних праздников количество посылок увеличивается в два-три раза.
Две другие площадки поменьше расположены в черте города, там также можно забрать или сдать груз, а еще примерить купленную обновку. У компании много партнерских точек, по всей России их больше 3,8 тыс. Список есть на сайте DPD.
В десяти городах России 3 апреля стартовала акция, в рамках которой можно получить скидку до 40% на доставку грузов. В списке городов-участников: Астрахань, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Орел, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Самый выгодный вариант — привезти груз на терминал. Сотрудники DPD примут отправление и сразу оформят его. Оплатить можно наличными, картой или по договору. Подробности — на странице акции.
Компания DPD появилась в 1991 году, изначально ее создавали для доставки нефтяного оборудования в отдаленные регионы Западной Сибири. В 2004 году DPD вошла в состав международного холдинга GeoPost, а в 2017-м объединилась с SPSR, что позволило ей стать крупнейшим негосударственным оператором экспресс-доставки в России. В Краснодарском крае присутствует больше 15 лет. Раньше компания работала в основном с крупным бизнесом, но сейчас услугами DPD пользуются и частные лица.
Компания имеет сертификат международного стандарта качества ISO 9001:2015 № 01 100 1818803.
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