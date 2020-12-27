У президента Абхазии подтвердился COVID-19

Абхазия

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27 декабря власти Абхазии сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Аслана Бжании

Журналистам сообщили об этом в пресс-службе главы республики. Болезнь протекает в легкой форме. Бжания чувствует себя хорошо и проходит лечение амбулаторно, передает «РИА» Новости.

Сообщается, что президент ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать дистанционно в своей официальной резиденции в Сухуме, пишет RT.

Как писали Юга.ру, в мае ковидом заболел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А в октябре стало известно о заражении главы США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп.

Коронавирус

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