У президента Абхазии подтвердился COVID-19

27 декабря власти Абхазии сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Аслана Бжании

Журналистам сообщили об этом в пресс-службе главы республики. Болезнь протекает в легкой форме. Бжания чувствует себя хорошо и проходит лечение амбулаторно, передает «РИА» Новости.

Сообщается, что президент ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать дистанционно в своей официальной резиденции в Сухуме, пишет RT.

Как писали Юга.ру, в мае ковидом заболел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А в октябре стало известно о заражении главы США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп.