Трамп и его жена заразились коронавирусом

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Утром 2 октября президент США Дональд Трамп написал о результате теста на COVID-19

Президент США Дональд Трамп написал о заражении в своем твиттере, сообщает RT.

Президент и его жена Мелания Трамп сделали тест на коронавирус вечером 1 октября, результат оказался положительным:

«Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе».

Отметим, что в 2020 году в стране должны пройти выборы президента. По данным университета Хопкинса, США занимает первое место по количеству заражений коронавирусом: на 2 октября в стране зафиксировали 7 млн 277 тыс. 759 человек с инфекцией. Также государство на первом месте среди всех стран по числу летальных исходов (207 тыс. 789).

Дональд Трамп Коронавирус США

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