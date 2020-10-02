Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп написал о заражении в своем твиттере, сообщает RT.

Президент и его жена Мелания Трамп сделали тест на коронавирус вечером 1 октября, результат оказался положительным:

«Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе».

Отметим, что в 2020 году в стране должны пройти выборы президента. По данным университета Хопкинса, США занимает первое место по количеству заражений коронавирусом: на 2 октября в стране зафиксировали 7 млн 277 тыс. 759 человек с инфекцией. Также государство на первом месте среди всех стран по числу летальных исходов (207 тыс. 789).