В Краснодаре умерли четыре человека с коронавирусом

27 декабря стало известно о смерти 14 пациентов с коронавирусом в Краснодарском крае

В Краевой клинической больнице № 1 находились 87-летний краснодарец с гипертонией и 66-летняя женщина из Кавказского района с пороком сердца. Спасти их не удалось.

Как писали Юга.ру, за последние сутки, с 26 по 27 декабря, на Кубани зарегистрировали еще 187 случаев заражения ковидом. Также стало известно о смерти 14 человек с коронавирусом. Краевой оперштаб рассказал подробнее о новых летальных исходах.

В Краевой клинической больнице № 2 умер 47-летний житель Тбилисского района, в Клинической инфекционной больнице — 61-летняя пациентка. У обоих был сахарный диабет.

В городской больнице № 5 в Сочи скончались два жителя курорта. У них была ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Кроме того, 68-летний пациент страдал гипертонией, а 81-летний — гастритом и холециститом.

В Тихорецкой ЦРБ лечили 45-летнюю местную жительницу, у которой был атеросклероз, и 61-летнего мужчину из Кропоткина с сахарным диабетом.

В Лабинской ЦРБ скончался 77-летний житель Отрадненского района. В Усть-Лабинскую ЦРБ госпитализировали 86-летнего мужчину из Кореновского района, спасти его также не удалось. В Северской ЦРБ скончалась 90-летняя жительница Динского района. У всех троих пациентов были заболевания сердца.

Два пациента 68 и 63 лет с гипертонией умерли в Крымской ЦРБ и инфекционной больнице № 3 в Новороссийске. В районной больнице в Темрюке лежал 71-летний пациент с сахарным диабетом, который позже скончался