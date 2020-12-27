Еще 187 человек заразились коронавирусом на Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 27 декабря зафиксировали 26 тыс. 972 человека с COVID-19

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 50 тыс. 248 случаев (+28 тыс. 284 за последние сутки), сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 450 тыс. 829 человек, зафиксировали 54 тыс. 778 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 24 тыс. 390 россиян, стало известно о 552 смертях.

В Краснодарском крае с начала года выявили 26 тыс. 972 случая, из них 187 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 180 человек, 876 пациентов спасти не удалось.

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27 декабря оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования:

  • в Краснодаре — 60;
  • в Сочи — 16;
  • в Кавказском и Павловском районах — по 13;
  • в Геленджике и Белореченском районе — по 10;
  • в Туапсинском районе — 9;
  • в Анапе, Выселковском, Северском, Абинском и Гулькевичском районах — 5;
  • в Лабинском районе — 4;
  • в Новороссийске, а также Мостовском, Ейском, Темрюкском, Кущевском районах — по 3;
  • в Кущевском и Тбилисском районах — по 2;
  • в Апшеронском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Тихорецком, Каневском, Крымском и Успенском — по 1.

С подозрением на коронавирус на 27 декабря обратились 134 тыс. 745 человек. Сейчас 151 человек с ковидом находится в тяжелом состоянии, из них 146 подключили к ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО, добавили в минздраве региона.

Коронавирус Краснодар Сочи

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