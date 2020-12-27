Еще 187 человек заразились коронавирусом на Кубани

В Краснодарском крае к 27 декабря зафиксировали 26 тыс. 972 человека с COVID-19

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 50 тыс. 248 случаев (+28 тыс. 284 за последние сутки), сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 450 тыс. 829 человек, зафиксировали 54 тыс. 778 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 24 тыс. 390 россиян, стало известно о 552 смертях.