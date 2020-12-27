Еще 187 человек заразились коронавирусом на Кубани
В Краснодарском крае к 27 декабря зафиксировали 26 тыс. 972 человека с COVID-19
В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 50 тыс. 248 случаев (+28 тыс. 284 за последние сутки), сообщает федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 450 тыс. 829 человек, зафиксировали 54 тыс. 778 летальных исходов. За последние сутки выздоровели 24 тыс. 390 россиян, стало известно о 552 смертях.
В Краснодарском крае с начала года выявили 26 тыс. 972 случая, из них 187 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 180 человек, 876 пациентов спасти не удалось.
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27 декабря оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования:
- в Краснодаре — 60;
- в Сочи — 16;
- в Кавказском и Павловском районах — по 13;
- в Геленджике и Белореченском районе — по 10;
- в Туапсинском районе — 9;
- в Анапе, Выселковском, Северском, Абинском и Гулькевичском районах — 5;
- в Лабинском районе — 4;
- в Новороссийске, а также Мостовском, Ейском, Темрюкском, Кущевском районах — по 3;
- в Кущевском и Тбилисском районах — по 2;
- в Апшеронском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Тихорецком, Каневском, Крымском и Успенском — по 1.
С подозрением на коронавирус на 27 декабря обратились 134 тыс. 745 человек. Сейчас 151 человек с ковидом находится в тяжелом состоянии, из них 146 подключили к ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО, добавили в минздраве региона.
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