Власти России объяснили, как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
В Минпросвещения РФ 25 декабря назвали сроки проведения ЕГЭ в 2021 году
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса в России учебный год завершался поэтапно, а выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестаты без сдачи экзаменов.
В средние профессиональные образовательные организации выпускников зачисляли по результатам аттестата, однако для поступления в вуз требовалось сдавать ЕГЭ. При этом даты проведения экзамена несколько раз переносились, и в итоге ЕГЭ провели в середине лета.
25 декабря Минпросвещения и Рособрнадзор объяснили, как будут проводить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, итоговое сочинение запланировано на вторую декаду апреля. Основной период ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.
Власти решили отменить из-за пандемии досрочный период сдачи ЕГЭ, написал RT. Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменили.
Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Его проведут в конце мая, сообщил телеканал «360».
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Школьники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, должны будут сдать «на удовлетворительный результат» ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.
Аттестаты за 9-й класс также выдадут на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.
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