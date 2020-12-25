Власти России объяснили, как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В Минпросвещения РФ 25 декабря назвали сроки проведения ЕГЭ в 2021 году

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса в России учебный год завершался поэтапно, а выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестаты без сдачи экзаменов. В средние профессиональные образовательные организации выпускников зачисляли по результатам аттестата, однако для поступления в вуз требовалось сдавать ЕГЭ. При этом даты проведения экзамена несколько раз переносились, и в итоге ЕГЭ провели в середине лета.

Читайте также: В Краснодаре в 2020 году 111 выпускников получили на ЕГЭ максимальные баллы

25 декабря Минпросвещения и Рособрнадзор объяснили, как будут проводить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, итоговое сочинение запланировано на вторую декаду апреля. Основной период ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

Власти решили отменить из-за пандемии досрочный период сдачи ЕГЭ , написал RT. Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменили. Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Его проведут в конце мая, сообщил телеканал «360».

Читайте также: В 2020 году последний звонок для выпускников прошел онлайн