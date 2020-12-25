На Кубани умерли 13 пациентов с COVID-19, в том числе 34-летний мужчина

В Краснодарском крае за период пандемии к 25 декабря умерли 849 человек с коронавирусом

Напомним, в Краснодарском крае за период пандеми коронавирус выявили у 26 тыс. 595 человек, в том числе 186 пациентов заразились за последние сутки и еще 13 умерли. Так, с начала пандемии в регионе зафиксировали 849 летальных исходов, вызванных COVID-19.

Оперштаб Кубани уточнил, что пациентов госпитализировали с двусторонней пневмонией тяжелого течения и подтвержденным коронавирусом. Среди 13 умерших — 11 мужчин и 2 женщины.