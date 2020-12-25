На Кубани умерли 13 пациентов с COVID-19, в том числе 34-летний мужчина
В Краснодарском крае за период пандемии к 25 декабря умерли 849 человек с коронавирусом
Напомним, в Краснодарском крае за период пандеми коронавирус выявили у 26 тыс. 595 человек, в том числе 186 пациентов заразились за последние сутки и еще 13 умерли. Так, с начала пандемии в регионе зафиксировали 849 летальных исходов, вызванных COVID-19.
Оперштаб Кубани уточнил, что пациентов госпитализировали с двусторонней пневмонией тяжелого течения и подтвержденным коронавирусом. Среди 13 умерших — 11 мужчин и 2 женщины.
В Краснодаре умерли четыре человека — жители Ейского, Лабинского и Отрадненского районов, а также краевой столицы. В краевую клиническую больницу № 1 поступили 64-летний мужчина с раком кишечника и 66-летний пациент с раком легкого. Другого 56-летнего пациента госпитализировали в Специализированную клиническую инфекционную больницу сахарным диабетом и нефропатией. В Краевом госпитале ветеранов войн умерла 50-летняя пациентка с заболеваниями сердца.
Врачи городской больницы № 5 Сочи не смогли спасти 87-летнего и 90-летнего местных жителей. Они страдали кардиосклерозом и атеросклерозом, а также гастритом и нефритом.
В Успенской ЦРБ умерла 73-летняя местная жительница с сахарным диабетом и ишемией. В Тихорецкой ЦРБ скончался 74-летний житель Кавказского района, болеющий сахарным диабетом, астмой и холециститом.
Девятый случай произошел в Северской ЦРБ, там умер 78-летний пациент, который страдал гипертонией и ишемией. В Лабинской ЦРБ не удалось спасти 79-летнего жителя Отрадненского района с сахарным диабетом. В Крымской ЦРБ скончался 67-летний мужчина из Темрюкского района с гипертонией и фиброзом печени.
В Усть-Лабинскую ЦРБ госпитализировали 34-летнего жителя Гулькевичского района. Пациент страдал ишемией, спасти его не удалось.
Тринадцатый случай зафиксировали в городской больнице Анапы. Там скончалась 80-летняя местная жительница. Помимо подтвержденного COVID-19 и пневмонии она страдала гипертонией и фиброзом печени.
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