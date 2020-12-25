В Краснодаре заразились коронавирусом еще 56 человек за сутки

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 25 декабря сообщил, что за прошлый день в регионе зарегистрировали еще 186 случаев инфицирования ковидом

В России с начала пандемии выявили 2 млн 992 тыс. 706 случаев заражения коронавирусом (+29 тыс. 18 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 398 тыс. 254 человека (+27 тыс. 397). Скончались 53 тыс. 659 больных (+563), написал RT.

В Краснодарском крае за все время наблюдения выявили 26 тыс. 595 носителей коронавируса, о 186 из них стало известно за последние сутки. Выздоровели 17 тыс. 934 человека (+123), скончались 849 (+13) пациентов.

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Оперштаб Кубани 25 декабря опубликовал распространение случаев по районам. Больше всего подтвержденных случаев в Краснодаре — 56. Следом идет Сочи (+16) и Кавказский район (+11). По остальным муниципалитетам распределение выглядит так:

  • в Новороссийске и Белореченском районе — по 9;
  • в Геленджике, Каневском и Северском районах — по 7;
  • в Туапсинском районе — 6;
  • в Крымском районе — 5;
  • в Павловском и Усть-Лабинском районах — по 4;
  • в Курганинском, Темрюкском, Тимашевском и Тбилисском районах, а также в Армавире, Анапе и Горячем Ключе — по 3;
  • в Абинском, Тихорецком, Гулькевичском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Ейском, Выселковском, Славянском, Калининском и Мостовском районах — по 2;
  • в Староминском, Крыловском, Апшеронском и Щербиновском районах — по 1.

Возраст инфицированных — от 3 до 97 лет. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 143 пациента, еще 5 — на ЭКМО, добавили в минздраве региона.

Кавказский район Коронавирус Краснодар Сочи

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