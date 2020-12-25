В Павловском районе на складе нашли 45 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизами и этикетками

В конце декабря суд назначил наказание злоумышленникам, которые продавали контрафактный алкоголь в Краснодарском крае

В январе 2018 года двое жителей Краснодара и приезжий из Ставропольского края занялись реализацией контрафактного алкоголя в Павловском районе. По июнь 2018 года они приобретали и хранили на складе продукцию, наклеивали поддельные акцизные марки и чужие товарные знаки и продавали ее. В ходе операции, которую проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, с территории склада изъяли более 45 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью стоимостью более 10 млн рублей. Ущерб правообладателям превысил 3,2 млн рублей.