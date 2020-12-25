В Павловском районе на складе нашли 45 тыс. бутылок алкоголя с поддельными акцизами и этикетками
В конце декабря суд назначил наказание злоумышленникам, которые продавали контрафактный алкоголь в Краснодарском крае
В январе 2018 года двое жителей Краснодара и приезжий из Ставропольского края занялись реализацией контрафактного алкоголя в Павловском районе. По июнь 2018 года они приобретали и хранили на складе продукцию, наклеивали поддельные акцизные марки и чужие товарные знаки и продавали ее.
В ходе операции, которую проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, с территории склада изъяли более 45 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью стоимостью более 10 млн рублей. Ущерб правообладателям превысил 3,2 млн рублей.
Читайте также:
На участников завели уголовное дело по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере; Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок, совершенное организованной группой; Незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба). Уголовное дело превысило 29 томов, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
25 декабря 2020 года стало известно, что Павловский районный суд рассмотрел дело. Мужчинам назначили пять, восемь и девять лет колонии строгого режима, в зависимости от роли каждого, а также штрафы в размере 400 тыс., 900 тыс. и 1 млн рублей соответственно.
Как писали Юга.ру, в 2016 году в Краснодаре изъяли более 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. А в 2018 году в Ростовской области полицейские нашли поддельную продукцию стоимостью 7 млн рублей.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский«Цель — дать каждому то, что ему хочется»
Соучредитель «Петрушки» — о философии сети, пицце, экологии и самой быстрой доставке