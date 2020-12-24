Ожидание и реальность. Одна из улиц Краснодара носит имя несуществующего скульптора. Спросили у мэрии, как так вышло
Портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара, будут ли в городе менять название улицы имени Скульптора Коломийцева. Редакции ответили, но непонятно
В июле мэрия Краснодара рассказала о планах построить муниципальный приют для собак. Он будет располагаться в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30.
Журналистка Нина Шилоносова со ссылкой на соучредителя краеведческого сайта «Съ любовью изъ Екатеринодара» Ивана Вальтера тогда написала в своем фейсбуке пост, в котором отметила, что скульптора с такой фамилией никогда не существовало.
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«На самом деле, депутаты гордумы пятого созыва хотели отдать «дань уважения» известному советскому скульптору КоломОйцеву. Олег Александрович 28 лет прожил в Краснодаре, его работы находятся в городах и музеях бывшего СССР. Назову всего три. [...] Это «Созидатель» на въезде в краснодарский Гидрострой, это «Неизвестный матрос» в Новороссийске и монумент 4-му гвардейскому казачьему кавалерийскому Кубанскому корпусу на трассе под станицей Кущевской», — рассказала Шилоносова.
Журналистка задалась вопросом, как вышло так, что никто не заметил ошибки в документах топонимической комиссии и на схеме в приложении к решению гордумы.
Позже, когда в декабре власти Краснодара снова стали говорить о будущем приюте, Шилоносова еще раз обратила внимание чиновников на неверное название улицы. В этот раз в комментариях под постом в фейсбуке Шилоносовой отметился вице-мэр Краснодара Антон Смертин, который пообещал разобраться.
Ситуацию прокомментировал и депутат гордумы Краснодара Владимир Вербицкий. Он назвал это «исторической неточностью». Парламентарий сообщил, что вопрос вынесут на внеочередное заседание, которое состоится в конце декабря.
«Могу предположить, откуда взялась неточность. В 2013 году в городской думе активничал Игорь Павлович Коломийцев — видимо, он перетянул на себя все внимание ответственных лиц», — написал в своем фейсбуке Вербицкий.
Портал Юга.ру заинтересовался ситуацией и 15 декабря направил письмо в мэрию Краснодара. 24 декабря в редакцию прислали ответ на обращение.
Что спросила редакция у департамента информационной политики и какие ответы получила:
1. По какой причине и на каком этапе произошла ошибка в наименовании улицы?
Какого ответа можно было ожидать: Ошибка проскочила с начала работы и так и осталась в бумагах/кто-то тайком исправил документы.
Какой ответ мы получили в реальности: В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 г. № 56 п. 18 «О наименовании адресных объектов в муниципальном образования город Краснодар» в Березовском сельском округе была наименована ул. им. Скульптора Коломийцева.
2. Каким образом власти собираются ее исправить? В какие сроки и по какому регламенту будут менять название?
Какого ответа можно было ожидать: Администрация Краснодара не собирается исправлять ошибку/для подобных проблем предусмотрена такой-то порядок, обычно это занимает столько-то времени.
Какой ответ мы получили в реальности: В настоящее время ведется анализ по внесению изменений в решение городской думы Краснодара.
3. Как долго и за чей счет планируется менять указатели на зданиях, данные в документах граждан и государственных документах?
Какого ответа можно было ожидать: Это займет такое-то количество времени. Менять будем за счет бюджета/спонсора/местных жителей.
Какой ответ мы получили в реальности: Никакой.
4. Получала ли за семь лет городская топонимическая комиссия ходатайства об исправлении ошибки?
Какого ответа можно было ожидать: Да, им жаловались неоднократно/нет, ни разу не жаловались/писали замечания только в сецсетях.
Какой ответ мы получили в реальности: В департамент архитектуры и градостроительства поступило письмо от одного из депутатов городской думы о необходимости исправления технической ошибки в названии улицы.
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