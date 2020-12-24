Ожидание и реальность. Одна из улиц Краснодара носит имя несуществующего скульптора. Спросили у мэрии, как так вышло

Портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара, будут ли в городе менять название улицы имени Скульптора Коломийцева. Редакции ответили, но непонятно

В июле мэрия Краснодара рассказала о планах построить муниципальный приют для собак. Он будет располагаться в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30 . Журналистка Нина Шилоносова со ссылкой на соучредителя краеведческого сайта «Съ любовью изъ Екатеринодара» Ивана Вальтера тогда написала в своем фейсбуке пост, в котором отметила, что скульптора с такой фамилией никогда не существовало .

«На самом деле, депутаты гордумы пятого созыва хотели отдать «дань уважения» известному советскому скульптору КоломОйцеву . Олег Александрович 28 лет прожил в Краснодаре, его работы находятся в городах и музеях бывшего СССР. Назову всего три. [...] Это «Созидатель» на въезде в краснодарский Гидрострой, это «Неизвестный матрос» в Новороссийске и монумент 4-му гвардейскому казачьему кавалерийскому Кубанскому корпусу на трассе под станицей Кущевской», — рассказала Шилоносова.

Журналистка задалась вопросом, как вышло так, что никто не заметил ошибки в документах топонимической комиссии и на схеме в приложении к решению гордумы. Позже, когда в декабре власти Краснодара снова стали говорить о будущем приюте, Шилоносова еще раз обратила внимание чиновников на неверное название улицы. В этот раз в комментариях под постом в фейсбуке Шилоносовой отметился вице-мэр Краснодара Антон Смертин, который пообещал разобраться.

Ситуацию прокомментировал и депутат гордумы Краснодара Владимир Вербицкий. Он назвал это «исторической неточностью». Парламентарий сообщил, что вопрос вынесут на внеочередное заседание, которое состоится в конце декабря . «Могу предположить, откуда взялась неточность. В 2013 году в городской думе активничал Игорь Павлович Коломийцев — видимо, он перетянул на себя все внимание ответственных лиц», — написал в своем фейсбуке Вербицкий.