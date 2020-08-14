В Музыкальном микрорайоне Краснодара произошел пожар в строящемся доме

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пламя потушили до приезда пожарных. На вызов привлекали 8 единиц техники и 28 спасателей. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на улице Куникова поступило спасателям в 18:44. Прибывшие на место пожарные установили, что горели строительные материалы на площади 30 кв. метров. Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» , возгорание началось на втором этаже пристройки строящегося дома.

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