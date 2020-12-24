В Краснодарском крае растет число коммерческих потребителей газа

С начала 2020 года поставщик газа заключил более 800 договоров с новыми юридическими лицами

По состоянию на 15 декабря 2020 года компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» имеет более 19,6 тыс. заключенных договоров поставки газа с юридическими лицами. В эту категорию входят промышленные и коммунально-бытовые потребители, включая теплоснабжающие организации (ТСО), товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании, а также индивидуальные предприниматели.

С начала 2020 года поставщик газа заключил более 800 договоров с новыми юридическими лицами, в том числе по социально значимым объектам, среди них:

45 объектов бюджетной сферы (объекты здравоохранения, спортивной инфраструктуры, детские сады, школы, дома культуры и т.д.) общим объемом потребления 3,9 млн куб. метров в год;

10 котельных, обеспечивающих теплом население Краснодарского края, общим объемом потребления 17,5 млн куб. метров в год.

Значительная часть объемов газа, поставляемого юридическим лицам, приходится на ТСО, обеспечивающие дома, микрорайоны и целые города теплом и горячей водой. Всего в Краснодарском крае находится 51 ТСО, которые имеют действующие договоры с поставщиком газа — компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар». Крупнейшие из них — АО «АТЭК», АО «Краснодартеплосеть», МУП города Сочи «Сочитеплоэнерго» и ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар».