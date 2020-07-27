С 1 августа на Кубани будут действовать новые розничные цены на газ
Департамент цен и тарифов Краснодарского края утвердил новые розничные цены на газ для населения с 1 августа 2020 года
Приказом Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края №19/2020-газ от 21 июля 2020 года для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» с 1 августа 2020 года установлены следующие розничные цены на природный газ, продаваемый населению Краснодарского края:
- 6,61 рубля за 1 куб. метр — для жителей всех районов края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;
- 6,29 рубля за 1 куб. метр — для жителей Славянского района;
- 6,09 рубля за 1 куб. метр — для Усть-Лабинского района;
- 5,63 рубля за 1 куб. метр — для Краснодара.
Что нужно знать, чтобы вам не отключили газ:
Знакомя абонентов с решением краевого департамента цен и тарифов, руководство компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает об использовании дистанционных способов оплаты и рекомендует абонентам не копить долги и вовремя оплачивать потребленный газ.
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