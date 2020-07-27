С 1 августа на Кубани будут действовать новые розничные цены на газ

Знакомя абонентов с решением краевого департамента цен и тарифов, руководство компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает об использовании дистанционных способов оплаты и рекомендует абонентам не копить долги и вовремя оплачивать потребленный газ.

Что нужно знать, чтобы вам не отключили газ:

Приказом Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края №19/2020-газ от 21 июля 2020 года для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» с 1 августа 2020 года установлены следующие розничные цены на природный газ, продаваемый населению Краснодарского края:

Департамент цен и тарифов Краснодарского края утвердил новые розничные цены на газ для населения с 1 августа 2020 года

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