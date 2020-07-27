С 1 августа на Кубани будут действовать новые розничные цены на газ

Партнерский Краснодарский край

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Департамент цен и тарифов Краснодарского края утвердил новые розничные цены на газ для населения с 1 августа 2020 года

Приказом Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края №19/2020-газ от 21 июля 2020 года для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» с 1 августа 2020 года установлены следующие розничные цены на природный газ, продаваемый населению Краснодарского края:

  • 6,61 рубля за 1 куб. метр — для жителей всех районов края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;
  • 6,29 рубля за 1 куб. метр — для жителей Славянского района;
  • 6,09 рубля за 1 куб. метр — для Усть-Лабинского района;
  • 5,63 рубля за 1 куб. метр — для Краснодара.

Что нужно знать, чтобы вам не отключили газ:

Знакомя абонентов с решением краевого департамента цен и тарифов, руководство компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает об использовании дистанционных способов оплаты и рекомендует абонентам не копить долги и вовремя оплачивать потребленный газ.

Газ Газпром Цены

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