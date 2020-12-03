К 10-летию курорта «Роза Хутор» открылась онлайн-выставка из цикла «Путешествуйте дома»

Краснодарский край, Вся Россия

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Портал о событийном туризме Trip2rus.ru, московский Сад «Эрмитаж» и курорт «Роза Хутор» представили новый совместный проект

Им стала онлайн-фотовыставка «Путешествуйте дома. Роза Хутор: 10 ярких лет вместе».

В декабре 2020-го «Роза Хутор» отмечает 10-летие. Сегодня это круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший объект наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой отдыхающим доступны лучшие горнолыжные трассы. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по горным склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 млн гостей.

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На «Розе Хутор» самая большая зона катания в РФ — 102 км. 68% трасс расположены выше 1500 м над уровнем моря. На курорте создана крупнейшая в Европе система искусственного оснежения, которая включает два искусственных озера и 404 снегогенератора. При отрицательных температурах система позволяет оснежить более 100 га и продлевает сезон катания до 140 дней в году — почти до майских праздников.

«Мы поздравляем самый известный российский горный курорт с юбилеем и рады представить возможности зимнего отдыха на Роза Хутор. Нынешний год был для всех нас очень непростым, но во всем надо искать свои плюсы: многие открыли для себя отдых внутри страны и обнаружили, что наши российские курорты ничем не уступают, а порой и превосходят по уровню мировые аналоги. Роза Хутор как раз относится к таким курортам, где даже самый притязательный турист останется довольным. И это, еще не говоря о прекрасной природе и великолепных пейзажах вокруг!» — сказала главред портала Trip2rus.ru Елена Сергеева.

Олени в фотоловушках:

«В декабре нынешнего года мы отмечаем нашу первую важную веху — десятилетие с момента открытия «Розы Хутор». Мы много работали, чтобы каждый наш гость всегда, в любое время года, мог полноценно и разнообразно отдохнуть, получить удовольствие от окружающей природы, сервиса, общения с приятными людьми. Надеюсь, что фотовыставка, посвященная курорту, создаст правильное приподнятое настроение и подарит ощущение праздника. Именно такие чувства, мне кажется, возникают у всех, кто отдыхает на нашем курорте!» — заявил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Онлайн-выставка в сопровождении аудиогида доступна бесплатно на платформе Qwixi Tour по ссылке.

Интернет Курорты и туризм отдых Роза Хутор Сочи

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