В декабре 2020-го «Роза Хутор» отмечает 10-летие. Сегодня это круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший объект наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой отдыхающим доступны лучшие горнолыжные трассы. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по горным склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 млн гостей.

На «Розе Хутор» самая большая зона катания в РФ — 102 км. 68% трасс расположены выше 1500 м над уровнем моря. На курорте создана крупнейшая в Европе система искусственного оснежения, которая включает два искусственных озера и 404 снегогенератора. При отрицательных температурах система позволяет оснежить более 100 га и продлевает сезон катания до 140 дней в году — почти до майских праздников.

«Мы поздравляем самый известный российский горный курорт с юбилеем и рады представить возможности зимнего отдыха на Роза Хутор. Нынешний год был для всех нас очень непростым, но во всем надо искать свои плюсы: многие открыли для себя отдых внутри страны и обнаружили, что наши российские курорты ничем не уступают, а порой и превосходят по уровню мировые аналоги. Роза Хутор как раз относится к таким курортам, где даже самый притязательный турист останется довольным. И это, еще не говоря о прекрасной природе и великолепных пейзажах вокруг!» — сказала главред портала Trip2rus.ru Елена Сергеева.