В последнем матче года «Локомотив-Кубань» одолел «Цмоки-Минск»
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 23 декабря встретился с «Цмоки-Минском» в последнем матче 2020 года
Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев — 77:76 (17:25, 24:14, 16:20, 20:17).
У красно-зеленых самым результативным игроком стал Джордан Кроуфорд, который набрал 27 очков и сделал 6 передач. В составе белорусской команды Роберт Лоури отличился 17 очками.
Поединок собрал на трибунах «Баскет-холла» 750 болельщиков.
После этого матча «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице лиги ВТБ, одержав восемь побед и уступив в трех поединках. «Цмоки» в этом сезоне одержал победу лишь однажды и проиграл восемь матчей.
В 2021 году «Локомотив» вернется на паркет 3 января и поборется с «Химками» в рамках Единой лиги ВТБ. Коме того, команде Евгения Пашутина предстоит выступить в топ-16 Еврокубка против сербского «Партизана», итальянского «Тренто» и французского «Метрополитан 92».
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