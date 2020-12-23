В последнем матче года «Локомотив-Кубань» одолел «Цмоки-Минск»

У красно-зеленых самым результативным игроком стал Джордан Кроуфорд, который набрал 27 очков и сделал 6 передач. В составе белорусской команды Роберт Лоури отличился 17 очками.

После этого матча «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице лиги ВТБ, одержав восемь побед и уступив в трех поединках. «Цмоки» в этом сезоне одержал победу лишь однажды и проиграл восемь матчей.

В 2021 году «Локомотив» вернется на паркет 3 января и поборется с «Химками» в рамках Единой лиги ВТБ. Коме того, команде Евгения Пашутина предстоит выступить в топ-16 Еврокубка против сербского «Партизана», итальянского «Тренто» и французского «Метрополитан 92».