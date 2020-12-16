«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Еврокубка

На первый перерыв команды ушли при счете 18:16. Во второй четверти соперники стартовали более энергично и сначала вышли вперед. Однако затем данк Линча и два трехочковых подряд от Кроуфорда вернули преимущество хозяев. Счет перед перерывом — 37:35.

Третья четверть закончилась со счетом 55:50 в пользу кубанского клуба. В итоге выиграл «Локо», матч завершился со счетом 77:72.

Самым результативным игроком у хозяев стал Джордан Кроуфорд (17 очков). В команде соперников отличился Демаркис Бост (18 очков). После этого матча кубанский клуб занимает второе место в группе С и имеет восемь побед и два поражения.

Следующая игра «Локо» пройдет 23 декабря в Краснодаре с «Цмоки-Минск» в рамках единой лиги ВТБ.