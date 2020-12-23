МЧС предупредило о смерчах в Сочи

Краснодарский край

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23 декабря в окрестностях Сочи прогнозируют формирование смерчей

Как писали Юга.ру, в конце декабря и в первые дни нового года в Сочи прогнозируют дождливую погоду. Из-за сильных осадков на курорте 20 декабря даже упала 20-метровая сосна.

23 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю снова предупредили о непогоде в городе. С 9:00-10:00 и до конца среды над Черным морем, от микрорайона Магри до села Веселого, возможно формирование смерчей.

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В ведомстве предупредили также об опасностях при усилении ветра и посоветовали ограничить выход из зданий. Также специалисты рекомендуют не оставлять детей без присмотра и не находиться под линией электропередач.

Погода Сочи

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