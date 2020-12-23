МЧС предупредило о смерчах в Сочи

Как писали Юга.ру, в конце декабря и в первые дни нового года в Сочи прогнозируют дождливую погоду. Из-за сильных осадков на курорте 20 декабря даже упала 20-метровая сосна.

23 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю снова предупредили о непогоде в городе. С 9:00-10:00 и до конца среды над Черным морем, от микрорайона Магри до села Веселого, возможно формирование смерчей.