«ЕвроХим» и Минэкономразвития РФ договорились о защите инвестиций
«ЕвроХим» вошел в число первых проектов, с которыми заключены соглашения по закону «О защите и поощрении капиталовложений в РФ»
Закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» был разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и принят 1 апреля 2020 года. Он был подготовлен в рамках антикризисного пакета.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предполагает неизменность федерального, регионального, местного законодательства, что гарантирует предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный период. Из налогов с инвестиций планируют компенсировать часть затрат инвестора на создание инфраструктуры.
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18 декабря 2020 года СЗПК подписали компания «ЕвроХим» и правительство Ленобласти. В мероприятии участвовали первый замминистра экономразвития РФ Андрей Иванов, заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов и председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.
Подписанное соглашение касается реализации в городе Кингисепп нового инвестиционного проекта «ЕвроХима» по строительству современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида. Общая сумма вложений составит около $1,1 млрд. Новое предприятие планирует выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака в год. Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год.
Белореченск — не помойка:
Масштабные инвестпроекты реализуются и на белореченском предприятии «ЕвроХима». В 2018 году «ЕвроХим-БМУ» открыло новое направление — производство водорастворимых удобрений с мощностью в стартовый год в 4 тыс. тонн. Сейчас цех продолжает наращивать обороты. В планах — реконструкция цеха фосфорной кислоты (ЭФК). Его проектная мощность — 300 тыс. тонн в год. После реконструкции она достигнет 420–450 тыс. тонн, что позволит нарастить выпуск аммофоса и сульфоаммофоса до 750–800 тыс. тонн.
Кроме того, создана инжиниринговая база для строительства нового цеха по производству высокоэффективного сложного удобрения (NPK), содержащего азот, фосфор и калий. Строительство этого цеха в перспективе увеличит мощности завода вдвое. Около 2,5 млрд рублей за последние два года было направлено и на обновление сернокислотного цеха для увеличения выпуска серной кислоты до 1,3 млн тонн в год.
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