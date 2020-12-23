«ЕвроХим» и Минэкономразвития РФ договорились о защите инвестиций

«ЕвроХим» вошел в число первых проектов, с которыми заключены соглашения по закону «О защите и поощрении капиталовложений в РФ»

Закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» был разработан под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и принят 1 апреля 2020 года. Он был подготовлен в рамках антикризисного пакета.



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предполагает неизменность федерального, регионального, местного законодательства, что гарантирует предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный период. Из налогов с инвестиций планируют компенсировать часть затрат инвестора на создание инфраструктуры.

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18 декабря 2020 года СЗПК подписали компания «ЕвроХим» и правительство Ленобласти. В мероприятии участвовали первый замминистра экономразвития РФ Андрей Иванов, заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов и председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.



Подписанное соглашение касается реализации в городе Кингисепп нового инвестиционного проекта «ЕвроХима» по строительству современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида. Общая сумма вложений составит около $1,1 млрд. Новое предприятие планирует выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака в год. Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год.

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