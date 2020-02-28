В Адыгее хотят привлечь инвестиции в Тахтамукайский район

На подведении итогов работы районной администрации за 2019 год глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил развитие экономики региона и привлечение инвестиций в Тахтамукайский район.

По информации руководителя Тахтамукайского района Азета Схаляхо, значительная часть инвествложений приходится на проект компании ИКЕА. Активную инвестиционную деятельность ведут предприятия «Зеленый Дом» по выращиванию роз, садовый центр «Планета Лета».

В целом объем инвестиций в экономику района за прошлый год вырос почти на 10% и составил 4,1 млрд рублей. Кумпилов поручил продолжать эту работу, расширять инвестиционный портфель района, а главам поселений — представить свои предложения по инвестиционным площадкам.

Глава Адыгеи подчеркнул, что следует добиваться максимальной реализации одного из главных преимуществ района — инвестиционной привлекательности территории.

«Территориальное расположение Тахтамукайского района дает ему бесспорные преимущества, которые, в свою очередь, должны максимально работать на развитие всей республики. Пролегающие по территории района автомобильные и железнодорожные пути, связывающие несколько регионов страны, делают его выгодным для привлечения крупных частных инвестиций, развития транзитного туризма и придорожного сервиса», — отметил глава Адыгеи.