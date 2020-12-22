На Кубани впервые за сутки от ковида умерли 14 человек

В Краснодарском крае к 22 декабря от коронавируса умерли более 800 человек

Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки коронавирусом заразились 187 человек. В ковид-госпиталях региона умерли 14 пациентов . Как уточнили в оперштабе Кубани, у всех пациентов из-за COVID-19 развилась двусторонняя пневмония тяжелой формы .

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 скончались два пациента: 79-летний краснодарец и 56-летний анапчанин. Краснодарец в ноябре перенес инфаркт, страдал анемией и хронической болезнью почек, у жителя Анапы были рак легкого и сахарный диабет.

В краевом госпитале ветеранов войн умерла 65-летняя жительница Краснодара, у которой также была гипертония. Пациентка скончалась в больнице в день госпитализации.

В Усть-Лабинской ЦРБ за сутки зафиксировали два летальных исхода. Умерли 69-летний житель Усть-Лабинского района и 51-летний житель Отрадненского. Оба пациента также болели гипертонией. Медикам городской больницы Армавира не удалось спасти 84-летнего пенсионера с гипертонией.

Еще два пациента умерли в Северской ЦРБ. Там ушли из жизни 94-летняя женщина и 79-летний мужчина с сердечно-сосудистыми патологиями.

Врачам инфекционной больницы № 2 в Сочи не удалось спасти 70-летнего жителя Туапсе и 50-летнюю жительницу курорта. Мужчина месяц назад перенес инсульт, у женщины были ишемия и ревматоидный артрит.

В Тихорецкой ЦРБ умер 69-летний житель Кропоткина. У пациента были сердечно-сосудистые заболевания. В Крымской ЦРБ скончался 53-летний мужчина из Темрюкского района, который страдал сахарным диабетом.

Тринадцатый летальный случай зафиксировали в Лабинской ЦРБ. Там в возрасте 79 лет умерла местная жительница, страдавшая гипертонией. Еще один человек скончался в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. По данным оперштаба, у 82-летнего жителя города были патологии сердечно-сосудистой системы.