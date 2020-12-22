«По-человечески нужно относиться». Прокуратура объяснила, почему уволенный после дела Цапка прокурор Кущевского района снова возглавил районное ведомство
22 декабря руководитель прокуратуры Краснодарского края Сергей Табельский прокомментировал новое назначение бывшего прокурора Кущевского района Андрея Танчика
Как писали Юга.ру, 22 декабря прошла пресс-конференция главного прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. На ней он рассказал о покупке новых аппаратов ИВЛ и КТ в детскую инфекционную больницу края, о выделении средств детям со СМА и сахарным диабетом. Также глава прокомментировал нехватку лекарств в аптеках.
Кроме того, на онлайн-конференции прозвучал вопрос о бывшем прокуроре Кущевского района Андрее Танчике. Его уволили в 2010 году после убийства 12 человек группировкой Сергея Цапка в Кущевской. Однако спустя 10 лет, в октябре 2020 года, Танчик получил новое назначение и стал исполняющим обязанности прокурора Северского района. У Табельского поинтересовались, почему его снова вернули на управляющую должность.
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Глава ведомства ответил, что Танчик с 14 октября 2020 года работает руководителем организационно-методического отдела в прокуратуре края, должность прокурора района исполняет временно и что главным прокурором муниципалитета будет другой человек. По его словам, прокурором Кущевского района в 2010 году Танчик был всего три месяца.
«Он только назначился, только, так скажем, приступил к исполнению обязанностей. Я думаю, что он и район еще не узнал, не выехал никуда. Тут случились известные события — и он был отстранен от должности».
Табельский спросил, «справедливо ли сегодня забыть человека, который уже 17 лет проработал в органах прокуратуры», и выразил сомнения в наличии вины Танчика в деле по массовому убийству.
Глава краевой прокуратуры также отметил, что «полистал» личное дело Танчика — приказа о наказании и служебных несоответствий у него не было. По его словам, новое назначение было необходимо:
«Человека это хотя бы окрылило. Он почувствовал себя вновь в строю, нужным и живым. <...>. По-человечески нужно относиться к своим сотрудникам и не забывать их».
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