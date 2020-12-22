«По-человечески нужно относиться». Прокуратура объяснила, почему уволенный после дела Цапка прокурор Кущевского района снова возглавил районное ведомство

Кроме того, на онлайн-конференции прозвучал вопрос о бывшем прокуроре Кущевского района Андрее Танчике. Его уволили в 2010 году после убийства 12 человек группировкой Сергея Цапка в Кущевской. Однако спустя 10 лет, в октябре 2020 года, Танчик получил новое назначение и стал исполняющим обязанности прокурора Северского района. У Табельского поинтересовались, почему его снова вернули на управляющую должность.

Как писали Юга.ру, 22 декабря прошла пресс-конференция главного прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. На ней он рассказал о покупке новых аппаратов ИВЛ и КТ в детскую инфекционную больницу края, о выделении средств детям со СМА и сахарным диабетом. Также глава прокомментировал нехватку лекарств в аптеках.

Глава ведомства ответил, что Танчик с 14 октября 2020 года работает руководителем организационно-методического отдела в прокуратуре края, должность прокурора района исполняет временно и что главным прокурором муниципалитета будет другой человек. По его словам, прокурором Кущевского района в 2010 году Танчик был всего три месяца.

«Он только назначился, только, так скажем, приступил к исполнению обязанностей. Я думаю, что он и район еще не узнал, не выехал никуда. Тут случились известные события — и он был отстранен от должности».

Табельский спросил, «справедливо ли сегодня забыть человека, который уже 17 лет проработал в органах прокуратуры», и выразил сомнения в наличии вины Танчика в деле по массовому убийству.

Глава краевой прокуратуры также отметил, что «полистал» личное дело Танчика — приказа о наказании и служебных несоответствий у него не было. По его словам, новое назначение было необходимо:

«Человека это хотя бы окрылило. Он почувствовал себя вновь в строю, нужным и живым. <...>. По-человечески нужно относиться к своим сотрудникам и не забывать их».