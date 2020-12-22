В Краснодаре в детской инфекционной больнице 17 из 20 аппаратов ИВЛ были изношены на 100% до вмешательства прокуратуры

Напомним, в прокуратуре Краснодарского края 22 декабря прошла ежегодная пресс-конференция с журналистами, в которой участвовал прокурор региона Сергей Табельский. Встреча прошла в онлайн-режиме и на ней Табельский рассказал о ситуации со Специализированной клинической детской инфекционной больницей.

В марте 2020 года ведомство проверило ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница». Оказалось, что там не хватает площадей и койко-мест, из-за чего несовершеннолетних пациентов размещали в коридорах отделений. Кроме того, в больнице не было компьютерного томографа (КТ), а 17 из 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые используют в отделении реанимации и интенсивной терапии, износились на 100%.