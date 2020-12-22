Прокуратура Кубани вынесла представление Кондратьеву, и власти выделили 336 млн рублей на льготные лекарства больным СМА

Прокурор Кубани Сергей Табельский ответил порталу Юга.ру на вопрос о предоставлении препаратов людям со СМА и сахарным диабетом

В прокуратуре Краснодарского края 22 декабря прошла ежегодная пресс-конференция с журналистами, в которой участвовал прокурор региона Сергей Табельский. Встреча прошла в онлайн-режиме. Портал Юга.ру спросил о проблемах с предоставлением положенных по закону лекарств людям с диагнозами СМА и сахарный диабет. Ранее суд выносил решения, по которым минздрав должен был обеспечивать препаратами больных, однако ведомство неоднократно опротестовывало решения. Люди обращались в прокуратуру с жалобами, подробнее об этом читайте в нашем материале «Забудьте и рожайте другого ребенка».

Прокуратура края провела проверку по обращениям родителей несовершеннолетних и выявила факты ненадлежащего лекарственного обеспечения детей, страдающих орфанными заболеваниями. Также ведомство нашло проблему отсутствия необходимого финансирования на эти цели.

Например, установлено, что уполномоченные органы исполнительной власти края не принимали должных мер по выделению и освоению бюджетных денег на обеспечение больных детей лекарствами. Прокурор края вынес представление губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также направил письмо о необходимости выделения дополнительных денег на препараты и иную помощь детям. После этого из резервного фонда администрации региона дополнительно выделили 336 млн рублей, в том числе для обеспечения лекарственным препаратом «Спинраза» шести несовершеннолетних детей.

«Анализ причин нехватки медикаментов показал недостаточное финансирование и где-то даже волокиту при закупке из бюджета», — сказал Табельский.