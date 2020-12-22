Прокуратура выявила нехватку лекарств в аптеках Кубани

Напомним, 22 декабря прошла ежегодная пресс-конференция для журналистов с участием прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Он рассказал о жалобах людей на нехватку лекарств в аптеках. Ранее портал Юга.ру писал , почему в аптеках Краснодара пропали дешевые градусники и подорожали лекарства.

Табельский заявил, что прокуратура проверила аптеки на обеспеченность лекарствами, которые касаются лечения от коронавирусной инфекции.

«Результаты не были плачевными, но проблема в чем еще была: тех лекарств, которые выписывали врачи, потому что постоянно набитая рука, что направление лечения такое, — были не во всех аптеках. Были лекарства, которые также возможны для лечения, но с другим наименованием. И это вносило сумятицу, когда есть одно, но нет, надо другое», — объяснил прокурор.