Прокуратура выявила нехватку лекарств в аптеках Кубани
Прокурор Кубани Сергей Табельский 22 декабря рассказал о нехватке лекарств в аптеках
Напомним, 22 декабря прошла ежегодная пресс-конференция для журналистов с участием прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Он рассказал о жалобах людей на нехватку лекарств в аптеках. Ранее портал Юга.ру писал, почему в аптеках Краснодара пропали дешевые градусники и подорожали лекарства.
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Табельский заявил, что прокуратура проверила аптеки на обеспеченность лекарствами, которые касаются лечения от коронавирусной инфекции.
«Результаты не были плачевными, но проблема в чем еще была: тех лекарств, которые выписывали врачи, потому что постоянно набитая рука, что направление лечения такое, — были не во всех аптеках. Были лекарства, которые также возможны для лечения, но с другим наименованием. И это вносило сумятицу, когда есть одно, но нет, надо другое», — объяснил прокурор.
По его словам, другие названия лекарств волновали людей, потому что они хотели четко следовать всем рекомендациям врачей. Прокуратуре пришлось провести работу с минздравом региона, чтобы они сами не создавали панику. Ведомство проверило аптеки и оптовые склады и выявило нехватку препаратов. После этого министерству и Кондратьеву поручили выделить дополнительные средства. О деньгах, которые власти края выделили из резервного фонда на льготные лекарства, можно прочитать в нашей новости.
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