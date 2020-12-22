Сергея Галицкого выдвинули в исполком РФС

Напомним, в апреле 2019 года президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС.

22 декабря 2020 года прошло собрание клубов РПЛ, на котором обсудили итоги 19 тура сезона 2020/21. На нем участники выдвинули в исполком РФС Галицкого, а также гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова и председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева.

Кроме того, на общем собрании поддержали председателя правления «Газпром нефть» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС, рассказали в пресс-службе РПЛ. Следует отметить, что Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

Выборы президента и в исполком РФС пройдут 4 февраля 2021 года.