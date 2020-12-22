В Тбилисском районе завершили капремонт сельского клуба

Краснодарский край

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В клубе села Шереметьевского Тбилисского района завершили капитальный ремонт

В здании заменили кровлю, полы, двери и окна, отремонтировали крыльцо и фасад, укрепили наружные стены и цоколь. Также были заменены системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляция и пожарная сигнализация. Об этом в пресс-службе Тбилисского района сообщили 22 декабря.

Это первый капитальный ремонт с момента строительства клуба в 1954 году. Капитальный ремонт провели в рамках краевой программы «Развитие культуры Краснодарского края», на него потратили более 5,4 млн рублей из краевого и поселенческого бюджетов. В 2021 году администрация района планирует благоустроить территорию учреждения.

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»:

Как сообщали Юга.ру, год назад в хуторе Северокубанском Тбилисского района отремонтировали Дом культуры и парк. На это потратили 13,8 млн рублей, а торжественное открытие состоялось 28 февраля 2020 года. 14 августа стало известно о начале ремонта большого зала районного Дома культуры в станице Тбилисской.

Капремонт Тбилисский район

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