В Тбилисском районе завершили капремонт сельского клуба

В здании заменили кровлю, полы, двери и окна, отремонтировали крыльцо и фасад, укрепили наружные стены и цоколь. Также были заменены системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляция и пожарная сигнализация. Об этом в пресс-службе Тбилисского района сообщили 22 декабря.

Это первый капитальный ремонт с момента строительства клуба в 1954 году. Капитальный ремонт провели в рамках краевой программы «Развитие культуры Краснодарского края», на него потратили более 5,4 млн рублей из краевого и поселенческого бюджетов. В 2021 году администрация района планирует благоустроить территорию учреждения.