В Тбилисском районе открыли Дом культуры после капремонта
28 февраля в хуторе Северокубанском Тбилисского района открыли Дом культуры после капитального ремонта
В открытии участвовали глава Тбилисского района Евгений Ильин и глава Ванновского сельского поселения Александр Трубицын. Отремонтированный ДК рассчитан на 500 человек. В нем есть и спортивный зал, который также отремонтировали.
Дом культуры не ремонтировали более 20 лет. Ремонт начали в 2014 году, заменив кровлю за 1,5 млн рублей из средств местного бюджета. Ремонту помогло местное предприятие — ЗАО им. Т.Г. Шевченко, за чей счет в 2015 году заменили окна.
В 2016 году в рамках краевой программы «Развитие культуры» был проведен капремонт фойе, малого зала, библиотеки, служебных кабинетов первого и второго этажа, подсобных помещений спортзала с заменой внутренних систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Смета работ составила 4,5 млн рублей, из них средства краевого бюджета — 4 млн рублей. В 2017 году за счет местного бюджета отремонтировали крыльцо центрального входа и благоустроили площадь перед зданием на сумму 3,4 млн рублей.
О благоустройстве в Тбилисском районе:
В 2018 году в рамках краевой программы отремонтировали зрительный и спортивный залы, с заменой электроосвещения и системы отопления. На работы потратили 13,8 млн рублей, в том числе 9,5 млн из краевого бюджета. Построены газопровод высокого давления и блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения здания общей стоимостью 4,7 млн рублей (4,05 млн — из краевого бюджета).
В 2019 году за счет местного бюджета отремонтировали отмостку и фасады. В рамках краевой программы установили закупленные театральные кресла в зрительном зале на 500 мест стоимостью 1,2 млн рублей. Установлено звуковое оборудование на сумму 707 тыс. рублей (из краевого — 271 тыс.).
Всего на ремонт с учетом проектирования потрачено более 35 млн рублей. Из них 19,5 млн — из краевого бюджета.
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