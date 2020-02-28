В Тбилисском районе открыли Дом культуры после капремонта

28 февраля в хуторе Северокубанском Тбилисского района открыли Дом культуры после капитального ремонта

В открытии участвовали глава Тбилисского района Евгений Ильин и глава Ванновского сельского поселения Александр Трубицын. Отремонтированный ДК рассчитан на 500 человек. В нем есть и спортивный зал, который также отремонтировали. Дом культуры не ремонтировали более 20 лет. Ремонт начали в 2014 году, заменив кровлю за 1,5 млн рублей из средств местного бюджета. Ремонту помогло местное предприятие — ЗАО им. Т.Г. Шевченко, за чей счет в 2015 году заменили окна.

В 2016 году в рамках краевой программы «Развитие культуры» был проведен капремонт фойе, малого зала, библиотеки, служебных кабинетов первого и второго этажа, подсобных помещений спортзала с заменой внутренних систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Смета работ составила 4,5 млн рублей, из них средства краевого бюджета — 4 млн рублей. В 2017 году за счет местного бюджета отремонтировали крыльцо центрального входа и благоустроили площадь перед зданием на сумму 3,4 млн рублей.