На Кубани коронавирусом заразились более 26 тысяч человек

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 22 декабря сообщил о 187 новых случаях COVID-19 и 14 летальных исходах

Согласно данным федерального оперштаба, за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 тыс. 776 жителей России. По всей стране скончался 561 человек с подтвержденным диагнозом. Еще 24 тыс. 158 инфицированных выздоровели, написал RT.

Всего к 22 декабря официально известно о 2 млн 906 тыс. 503 случаях коронавируса в России, 51 тыс. 912 смертях и 2 млн 319 тыс. 520 выздоровевших пациентах.

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Больше всего новых случаяв COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 7 тыс. 237, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 760, в Московской области — 1 тыс. 498.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация сложилась следующая: Ростовская область — 385, Крым — 354, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 187, Дагестан — 155, Чечня — 143, Кабардино-Балкария — 102, Адыгея — 95, Карачаево-Черкесия — 93, Ингушетия — 91, Северная Осетия — 87, Севастополь — 82.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, из 187 заболевших 106 женщин и 81 мужчина, в том числе 13 детей. Возраст пациентов от 3 месяцев до 90 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 55;
  • в Ленинградском районе — 22;
  • в Выселковском районе — 17;
  • в Темрюкском районе — 13;
  • в Сочи, Абинском и Павловском районах — 11;
  • в Белореченском районе — 9;
  • в Туапсинском, Курганинском и Лабинском районах — по 5;
  • в Геленджике и Мостовском — по 4;
  • в Анапе — 3;
  • в Новороссийске, Ейском и Славянском районах — по 2;
  • в Армавире, Динском, Калининском, Красноармейском, Северском и Староминском районах — 1.

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Всего с начала пандемии на Кубани вирус подтвердился у 26 тыс. 36 граждан, в том числе у 2 тыс. 184 детей. Показатель заболеваемости достиг 458,7 случаев на 100 тыс. населения.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 17 тыс. 572 пациента (+122 за последние сутки). Врачам не удалось спасти 809 человек (+14 новых летальных исходов). Еще 125 кубанцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

К кубанским медикам с подозрением на коронавирус обратились 126 тыс. 855 жителей Кубани. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 6 тыс. 107 человек, еще 9 тыс. 734 наблюдаются в поликлиниках. За все время наблюдений в лабораториях региона провели 1 млн 968 тыс. 252 исследования на COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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