На Кубани коронавирусом заразились более 26 тысяч человек

Оперштаб Краснодарского края 22 декабря сообщил о 187 новых случаях COVID-19 и 14 летальных исходах

Согласно данным федерального оперштаба, за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 тыс. 776 жителей России. По всей стране скончался 561 человек с подтвержденным диагнозом. Еще 24 тыс. 158 инфицированных выздоровели, написал RT. Всего к 22 декабря официально известно о 2 млн 906 тыс. 503 случаях коронавируса в России, 51 тыс. 912 смертях и 2 млн 319 тыс. 520 выздоровевших пациентах.

Больше всего новых случаяв COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 7 тыс. 237, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 760, в Московской области — 1 тыс. 498. На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация сложилась следующая: Ростовская область — 385, Крым — 354, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 187 , Дагестан — 155, Чечня — 143, Кабардино-Балкария — 102, Адыгея — 95, Карачаево-Черкесия — 93, Ингушетия — 91, Северная Осетия — 87, Севастополь — 82.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, из 187 заболевших 106 женщин и 81 мужчина, в том числе 13 детей. Возраст пациентов от 3 месяцев до 90 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 55;

в Ленинградском районе — 22;

в Выселковском районе — 17;

в Темрюкском районе — 13;

в Сочи, Абинском и Павловском районах — 11;

в Белореченском районе — 9;

в Туапсинском, Курганинском и Лабинском районах — по 5;

в Геленджике и Мостовском — по 4;

в Анапе — 3;

в Новороссийске, Ейском и Славянском районах — по 2;

в Армавире, Динском, Калининском, Красноармейском, Северском и Староминском районах — 1.

Всего с начала пандемии на Кубани вирус подтвердился у 26 тыс. 36 граждан, в том числе у 2 тыс. 184 детей . Показатель заболеваемости достиг 458,7 случаев на 100 тыс. населения. По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 17 тыс. 572 пациента (+122 за последние сутки). Врачам не удалось спасти 809 человек (+14 новых летальных исходов) . Еще 125 кубанцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.