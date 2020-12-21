В Краснодаре скончался 26-летний парень с коронавирусом

В Краснодарском крае к 21 декабря умерли 795 пациентов с ковидом

В Краснодаре, в Краевой клинической больнице № 1, скончался 26-летний местный житель. У него диагностировали COVID-19, также были хронический гепатит С и флегмона [гнойное воспаление жировой клетчатки]. Последние дни больной находился на ИВЛ.

Как писали Юга.ру, за последние сутки на Кубани выявили коронавирус у 180 человек. Всего в регионе инфекцию подтвердили у 25 тыс. 849 человек. 795 из них не удалось спасти, о смерти 10 из них стало известно 21 декабря.

Также в этом учреждении лечили 83-летнюю краснодарку с раком кишечника и положительным тестом на ковид. Спасти ее не удалось.

В горбольницу Армавира поступила 71-летняя пациентка. У нее было сопутствующее заболевание — гипертония. Такой же диагноз был у 84-летнего краснодарца, которого лечили в краевом госпитале ветеранов войн, и 72-летней жительницы Курганинска, которую госпитализировали в Лабинскую ЦРБ.

Еще одна женщина, 80-летняя жительница Кубани, умерла в Темрюкской ЦРБ. В Северской ЦРБ скончалась 70-летняя пациентка, у которой были сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

В Сочи скончались трое больных. В горбольнице № 3 ушел из жизни 61-летний пациент, страдавший сахарным диабетом, гипертонией и хронической почечной недостаточностью. В инфекционной больнице № 2 лечили 63-летнего мужчину и 74-летнюю женщину, у них также диагностировали коронавирус.